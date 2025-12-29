全國最大場！台中跨年維安史上最高規格 盧秀燕：2緊急狀況發細胞簡訊

台中跨年晚會是全國最大場，去年48.7萬人居全國冠。今年在中央公園登場，因應日前北捷機攻擊事件，維安等級提高，市長盧秀燕今視察維安應變、安全疏散演練時說，今年因卡司更強，人數可望再創新高，維安等級史上最高，不但有安檢、疏散、特勤、防焰演練，還祭出細胞簡訊，務必要做到安全滴水不漏。

台中跨年晚會維安應變、緊急安全疏散演練今天下午四時在晚會主會場中央公園中央球場登場，演練情境包括五大階段，第一階段、場地安全檢查、出入口安檢與秩序應變；第二階段、舞台前左側疏散演練；第三階段、全場疏散演練；第四階段、保大特中與1名持刀歹徒進行戰術操演；第五階段、焰火落焰傷人與引發雜草火警演練。

盧秀燕表示，台中市跨年晚會是全國最大場晚會，去年參與人數高達48萬人次，今年因有「超強卡司」演唱陣容，包括盧廣仲、告五人、動力火車等，並由蕭敬騰壓軸，人數可望再創新高，因此必須升級維安並加強演練，加嚴加密。

盧秀燕說明，台中市對於今年跨年晚會的維安工作提前、擴大、加深，並且提高層級，進行維安規畫與演練，到跨年前還是不斷演練、檢討，把維安做到非常縝密，讓參與民眾歡歡喜喜的來，安安全全的參加。