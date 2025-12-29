台中市都市空間設計大獎頒16獎 彰顯舒服街道價值

快訊

中央社／ 台中29日電

第12屆台中市都市空間設計大獎今天揭曉，共頒發16個獎項；台中市政府秘書長黃崇典表示，好的城市是要讓市民舒服愉悅走在街道上，獎項設置就是要彰顯這個價值理念。

第12屆台中市都市空間設計大獎下午揭曉得獎名單及頒獎，由黃崇典代表頒獎給得獎單位，台中市都市發展局說明，這屆共收到103件參賽作品，涵蓋住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及多元公共環境空間等，經評審出入圍作品23件，由入圍作品中選出得獎作品16件，最後年度空間設計首獎由「陸府織森」獲得。

黃崇典致詞指出，一個好的城市是可以讓市民走在街道時感到舒服、愉悅及快樂，但現代建築中有些理念將城市行道空間忽略了，市府舉辦這個獎項，就是要彰顯這項價值理念。

黃崇典表示，今年還增加「低碳永續建築獎」，為呼應全球淨零趨勢而設置；一件作品的完成，要花很多心力及時間，期盼透過這項獎，彰顯默默付出的所有人員，最後得獎的只有16件，非常不容易。

台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒指出，建築是城市表情，背後最大推手就是今天得獎的幕後人員，不是只有蓋房子，還要兼顧永續、移居及有美學的建築體驗，建築設計如能很完美，對不動產價值相對提升，對居住品質也會相對提高。

陸府建設執行長陳國欽表示，陸府建設在獲利與環境永續的平衡點上，經常面對經營管銷、股東權益、顧客滿意的決策困難，今年適逢陸府35週年能榮獲首獎肯定，對團隊深具鼓勵。

獲得建築空間獎傑出獎的「坤聯發西屯匯」建案建築師李明哲表示，開發業者不計成本貢獻出上千坪土地，在規劃時完全沒想過是否會得獎，在設計時遵循在都審時學習到的技巧，上千坪土地開發為附近社區缺乏的公共設施，甚至後面還留有2條動線連結附近既有街道，讓附近住戶可以很順暢一起共享。

