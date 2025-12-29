快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

南投林保分署宣導片 深入淺出了解治山防災工程

中央社／ 南投縣29日電

南投林保分署強化治山防災，導入科技監測，製作「行腳節目」形式宣導影片，由主持人、分署人員率觀眾深入淺出了解崩塌地源頭治理、野溪整治規劃、土石流防治與林道維護等。

⭐2025總回顧

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，因應氣候變遷造成極端氣候影響，持續推動治山防災工程，檢視既有工程成效，委託專業團隊調查民國104到110年完工3年以上工程效益，結果顯示約86%構造物狀態良好，有效發揮防災減災、穩定坡地環境、防止土石流侵襲、加速周邊生態與地貌恢復等功能。

南投分署說，為讓大眾認識治山防災及生態保育工作，已完成宣導影片及重點工程影片，採「行腳節目」形式，透過主持人與行政機關互動，以輕鬆、淺顯易懂方式，率觀眾深入了解崩塌地源頭治理、野溪整治規劃、土石流防治與林道維護等治理內容。

南投分署表示，因應氣候變遷挑戰及推動生態友善治理具體作為，拍攝過程中，攝影團隊多次進工程現場，在不同時間與天氣條件下取景，完整記錄治理工程在生態修復、資源管理與環境保護方面實際成效，民眾可上網林業及自然保育署影音資訊平台觀賞。

南投分署長李政賢說，為確保治理工程長期穩定發揮功能，分署採滾動式管理，逐年檢討工程效益並適時調整治理方針，透過構造物定期巡檢與維護，結合新興科技動態監測與風險評估，逐步建立完整監測資料庫，系統性記錄各項工程功能發揮情形，提升整體治理效率，作為未來工程規劃與決策依據。

南投 土石流 影片

延伸閱讀

影／桃機第三航廈上梁典禮 力拼明年三月封頂2027完工

屏東潮州汙水下水道系統工程開工 完工後民治溪將回復美麗樣貌

南投東華醫院與30家醫療機構結盟 將導入AI智慧

南投東華醫院導入智慧醫療 醫護減壓增照護品質

相關新聞

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有...

跨年夜台中捷運延長營運至凌晨2時 應變小組加強維安

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段...

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

南投縣政府去年起停辦南投市跨年晚會，但仁愛清境、日月潭等景點仍舉辦跨年活動，今年清境找來金曲獎女歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，...

彰化斥資3664萬補助村里長電動機車 偏遠區憂馬力與充電問題

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，將補助全縣村里長公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，...

彰化埔心農會積極招商獨步全縣 第二家餐廳鎖定年輕族群開幕

彰化縣多家基層農會經營餐廳，但都只有1家餐廳，埔心鄉農會積極招商，今天農會經營的第2家餐廳開張，最特別的是餐廳內有看台、...

南投東華醫院與30家醫療機構結盟 將導入AI智慧

南投竹山東華醫院獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，推動在地基層醫療進化，未來5年將導入AI智慧醫療，今更與南投、彰化、雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。