南投林保分署宣導片 深入淺出了解治山防災工程

南投林保分署強化治山防災，導入科技監測，製作「行腳節目」形式宣導影片，由主持人、分署人員率觀眾深入淺出了解崩塌地源頭治理、野溪整治規劃、土石流防治與林道維護等。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，因應氣候變遷造成極端氣候影響，持續推動治山防災工程，檢視既有工程成效，委託專業團隊調查民國104到110年完工3年以上工程效益，結果顯示約86%構造物狀態良好，有效發揮防災減災、穩定坡地環境、防止土石流侵襲、加速周邊生態與地貌恢復等功能。

南投分署說，為讓大眾認識治山防災及生態保育工作，已完成宣導影片及重點工程影片，採「行腳節目」形式，透過主持人與行政機關互動，以輕鬆、淺顯易懂方式，率觀眾深入了解崩塌地源頭治理、野溪整治規劃、土石流防治與林道維護等治理內容。

南投分署表示，因應氣候變遷挑戰及推動生態友善治理具體作為，拍攝過程中，攝影團隊多次進工程現場，在不同時間與天氣條件下取景，完整記錄治理工程在生態修復、資源管理與環境保護方面實際成效，民眾可上網林業及自然保育署影音資訊平台觀賞。

南投分署長李政賢說，為確保治理工程長期穩定發揮功能，分署採滾動式管理，逐年檢討工程效益並適時調整治理方針，透過構造物定期巡檢與維護，結合新興科技動態監測與風險評估，逐步建立完整監測資料庫，系統性記錄各項工程功能發揮情形，提升整體治理效率，作為未來工程規劃與決策依據。