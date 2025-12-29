中市消防增40名高級救護技術員 急救注入新戰力

台中市消防局舉辦高級救護技術員訓練，結果日前出爐，40人取得高級救護技術員資格。消防局表示，透過增添高級救護技術員及導入高階救命術，將為緊急救護量能注入新戰力。

台中市消防局今天發布新聞稿表示，消防局自今年4至12月進行高級救護技術員訓練，課程總時數達1320小時，內容涵蓋進階醫療救護專業課程、醫院急診臨床實習、救護車實務操作、綜合情境模擬等核心能力。

消防局說明，高級救護技術員是到院前緊急救護體系中具備高度專業的救護人員，依法得於醫療指導醫師指示與既定救護操作指引下，於事故現場及送醫途中即時執行多項高階救護處置。

根據新聞稿，此次共46名學員參訓（含救護義消4名，新竹市消防局人員2名），全數通過甄試，取得高級救護技術員資格。截至今年底，中市消防局累計已有285人完成高級救護技術員訓練並取得資格，為到院前緊急救護量能注入新戰力。

消防局表示，台中市到院前心跳停止（OHCA）案件急救成效逐年提升。統計台中市110年至114年資料，急救成功率由110年25.67%，逐年提升至114年39.97%。顯示高級救護技術員制度與高階救命術導入，對提升到院前緊急救護發揮實質效益。