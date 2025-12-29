快訊

國3小客車撞拖吊車又被半聯結車追撞 男子夾車內傷重不治

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

中市消防增40名高級救護技術員 急救注入新戰力

中央社／ 台中29日電

台中市消防局舉辦高級救護技術員訓練，結果日前出爐，40人取得高級救護技術員資格。消防局表示，透過增添高級救護技術員及導入高階救命術，將為緊急救護量能注入新戰力。

⭐2025總回顧

台中市消防局今天發布新聞稿表示，消防局自今年4至12月進行高級救護技術員訓練，課程總時數達1320小時，內容涵蓋進階醫療救護專業課程、醫院急診臨床實習、救護車實務操作、綜合情境模擬等核心能力。

消防局說明，高級救護技術員是到院前緊急救護體系中具備高度專業的救護人員，依法得於醫療指導醫師指示與既定救護操作指引下，於事故現場及送醫途中即時執行多項高階救護處置。

根據新聞稿，此次共46名學員參訓（含救護義消4名，新竹市消防局人員2名），全數通過甄試，取得高級救護技術員資格。截至今年底，中市消防局累計已有285人完成高級救護技術員訓練並取得資格，為到院前緊急救護量能注入新戰力。

消防局表示，台中市到院前心跳停止（OHCA）案件急救成效逐年提升。統計台中市110年至114年資料，急救成功率由110年25.67%，逐年提升至114年39.97%。顯示高級救護技術員制度與高階救命術導入，對提升到院前緊急救護發揮實質效益。

緊急救護 台中市 醫師

延伸閱讀

企業力挺蘆竹消防分隊 捐贈車禍救助器材

台中消防再添40名高級技術救護員 累計285人六都第二

中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

助中市27校弱勢生 賴順仁攜手翔愛協會捐200萬

相關新聞

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有...

跨年夜台中捷運延長營運至凌晨2時 應變小組加強維安

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段...

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

南投縣政府去年起停辦南投市跨年晚會，但仁愛清境、日月潭等景點仍舉辦跨年活動，今年清境找來金曲獎女歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，...

彰化斥資3664萬補助村里長電動機車 偏遠區憂馬力與充電問題

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，將補助全縣村里長公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，...

彰化埔心農會積極招商獨步全縣 第二家餐廳鎖定年輕族群開幕

彰化縣多家基層農會經營餐廳，但都只有1家餐廳，埔心鄉農會積極招商，今天農會經營的第2家餐廳開張，最特別的是餐廳內有看台、...

南投東華醫院與30家醫療機構結盟 將導入AI智慧

南投竹山東華醫院獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，推動在地基層醫療進化，未來5年將導入AI智慧醫療，今更與南投、彰化、雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。