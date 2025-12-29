彰化埔心農會積極招商獨步全縣 第二家餐廳鎖定年輕族群開幕

彰化縣多家基層農會經營餐廳，但都只有1家餐廳，埔心鄉農會積極招商，今天農會經營的第2家餐廳開張，最特別的是餐廳內有看台、120吋投影螢幕即時播放運動賽事，鄉農會和承租廠商都希望帶入年輕消費人口，為埔心鄉引進新活力。

埔心鄉農會活化倉穀，3年前出租開餐廳主打鍋類，當時鄉農會與承租業者協議必須採用埔心農特產品入菜，穀倉餐廳大推葡萄番茄鍋，葡萄就是埔心鄉巨峰葡萄。走過疫情的穀倉餐廳生意穩定，鄉農會信心大振，招商開設第二家餐廳命名「三蜜食光」，今熱鬧開幕。

醒獅團擊鼓，埔心國小太鼓隊、街舞隊學童為開幕表演，縣長王惠美趕到祝賀，前立法委員鄭汝芬代表謝衣鳯參加，埔心機關團體首長和地方士紳雲集，電視台「超級冰冰秀」班底的「教唱女神」楊惠絜、當家歌手陳子強到場，雖是一鄉餐廳開幕但星光閃閃。各項表演完畢，小朋友和醒獅團青年開心進餐廳拿餐點，坐在看台觀看螢幕放映影片。

經營團隊負責人許增鏞表示，埔心鄉毗鄰員林市，年輕人常往員林跑，希望這家餐廳餐點迎合年輕人口味，設有看台、大型投影螢幕播放運動賽事，每有重要和精彩賽事都實況轉播，年輕人可到這裡用餐、看比賽，且餐廳採用埔心生產的芒果、芭樂、葡萄製作沙拉、潛水艇麵包、甜點，落實推廣埔心農特產品的經營理念。