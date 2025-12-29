南投東華醫院與30家醫療機構結盟 將導入AI智慧

南投竹山東華醫院獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，推動在地基層醫療進化，未來5年將導入AI智慧醫療，今更與南投、彰化、雲林3地共30家醫療院所及照護機構等結盟締約，盼整合區域醫療資源共享，幫醫護減壓，並提升醫療品質。

東華醫院為地區型醫院，支應社區及竹山、鹿谷地區偏鄉醫療，但院長張國翊指出，偏鄉難吸引醫護人力，加上高齡化加劇及多病共照需求增加，急性醫療、慢性病管理與長照、跨單位醫療合作的整合壓力倍增，急需引進智慧醫療解決困境。

為改善醫療人力困境，並擴大醫療服務，該院今年以「在地是全人：推動在地基層醫療進化，實踐區域整合與在宅照護雙軸策略」計畫獲衛福部「健康台灣深耕計畫」補助，預計未來5年推動智慧醫療，引進AI協作，並整合區域醫療資源。

張國翊說，智慧醫療主軸是建立醫護友善職場，將導入AI智慧醫療科技，推動在地基層醫療進化，透過AI排班、交班、預診、書寫病歷等方式，減輕醫護人員的壓力，並把節省下來的時間，用在給予病人更貼心的照顧品質，

由於，科技無法取代醫護對患者熱血關懷照料的溫度，並提供地方更完善的醫療服務，該院也整合區域醫療資源，今與南投、彰化、雲林3地共30家醫療院所及照護機構等結盟，並簽訂合作意向書，盼藉此強化社區互動、醫療資源共享。

該院行政副院長、計畫主持人陳家鈞也說，台灣邁入超高齡社會，健保財務壓力負荷沉重，透過智慧醫療與預防醫學建構在地老化、健康老化，才是節省健保資源的核心，同時強化社區互動、醫療資源共享，為偏鄉民眾帶來更優質醫療服務。