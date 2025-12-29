快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

與江啟臣同出席活動 楊瓊瓔：重溫共同記憶 將儒家智慧化為行動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
都想爭取參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣，參加同場活動。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
都想爭取參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣，參加同場活動。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

都想爭取參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣最近參加同場活動，參觀「孔子舞話劇」後，楊瓊瓔昨晚在臉書寫「重溫共同記憶，將儒家智慧化為行動」；江啟臣昨晚臉書則PO上他參加太平耶誕派對活動照片。

⭐2025總回顧

楊瓊瓔在臉書說，她和江啟臣副院長一起出席，欣賞由「中華文化經貿生技交流協會」帶來的「孔子舞話劇」。

她說看著台上的演繹，心中熟悉的感動油然而生。對許多人來說，孔子不只是歷史課本裡的人物，更是中華文化中薰陶成長過程中共同的記憶。那些關於仁愛、禮義的教誨，早已內化成我們待人處事的準則

楊瓊瓔說感觸很深，最好的文化傳承，不能只停留在記憶裡，更必須「走進生活」，變成照顧鄉親的具體行動。她表示，讓長輩被妥善照顧、讓孩子在禮教與愛中快樂成長，把這分我們共同信守的價值，轉化為未來最實在的幸福 。

楊瓊瓔 孔子 江啟臣

延伸閱讀

選台中市長何欣純成立市政辦公室 楊瓊瓔回應了

台中下屆市長選舉平安夜開打…何欣純拿江啟臣當對手 未料他跳了出來

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

獨／盧秀燕就職七年記者會 江啟臣、楊瓊瓔欲參選台中市長「意圖明顯」

相關新聞

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有...

跨年夜台中捷運延長營運至凌晨2時 應變小組加強維安

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段...

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

南投縣政府去年起停辦南投市跨年晚會，但仁愛清境、日月潭等景點仍舉辦跨年活動，今年清境找來金曲獎女歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，...

彰化斥資3664萬補助村里長電動機車 偏遠區憂馬力與充電問題

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，將補助全縣村里長公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，...

彰化湖埔社大自費製作溪湖建醮地圖 明年元月2日起免費送

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，在地的湖埔社區大學動員100人次，匯集近3年調查走讀的資料，自費製作「歲次乙巳年溪湖祈安七...

中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

台中市使用天然氣的自助洗衣業者已達589家，普及率高，「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」已獲行政院核定通過，並於12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。