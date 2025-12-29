與江啟臣同出席活動 楊瓊瓔：重溫共同記憶 將儒家智慧化為行動

都想爭取參選下屆台中市長的立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣最近參加同場活動，參觀「孔子舞話劇」後，楊瓊瓔昨晚在臉書寫「重溫共同記憶，將儒家智慧化為行動」；江啟臣昨晚臉書則PO上他參加太平耶誕派對活動照片。

楊瓊瓔在臉書說，她和江啟臣副院長一起出席，欣賞由「中華文化經貿生技交流協會」帶來的「孔子舞話劇」。

她說看著台上的演繹，心中熟悉的感動油然而生。對許多人來說，孔子不只是歷史課本裡的人物，更是中華文化中薰陶成長過程中共同的記憶。那些關於仁愛、禮義的教誨，早已內化成我們待人處事的準則

楊瓊瓔說感觸很深，最好的文化傳承，不能只停留在記憶裡，更必須「走進生活」，變成照顧鄉親的具體行動。她表示，讓長輩被妥善照顧、讓孩子在禮教與愛中快樂成長，把這分我們共同信守的價值，轉化為未來最實在的幸福 。