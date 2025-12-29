彰化湖埔社大自費製作溪湖建醮地圖 明年元月2日起免費送

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，在地的湖埔社區大學動員100人次，匯集近3年調查走讀的資料，自費製作「歲次乙巳年溪湖祈安七朝清醮」摺頁，預定明年元月2日發送限量8千分，免費索取，外地民眾可到湖埔社大臉書粉團掃描QR&Code，節省往返溪湖的時間。

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全縣24里角頭宮廟各自舉辦遶境或搭醮壇，相當熱鬧，湖埔社大集合最近3年內溪湖中街走讀田調，梳理溪湖發展，及舉辦認識溪湖的倡議課程的成果，加上溪湖國中退休老師轉任文史老師楊宗儒的調查記錄，印製A4正反兩面的建醮導覽摺頁。

湖埔社大執行長林淑玲今表示，這張摺頁製作的背後動員社大文史班、攝影班、導覽培訓老師，合計100人次提供及彙集資料，社大學員巫承祐繪製，拿到摺頁的民眾按圖索「廟」到每一座參加建醮的宮廟參觀牌樓、醮場，各具特色，摺頁正面附QR&Code，掃描進入出現一模一樣地圖，點入可看到照片、簡單說明。

摺頁背面是介紹溪湖全鎮建醮的由來和老照片，一部分以清代照片當背景，AI生成新照片，另一部分社大學員拍攝醮壇、米龍、立登蒿的照片，文字和照片都沒版權問題。

湖埔社大免費送摺頁的消息傳開，今有很多民眾登門索取，林淑玲說，為求資料精確再三校稿才送印，正反面彩色印刷需要3個工作天，預定明年元月2日開始發送，民眾若想先睹為快，可到湖埔社大臉書粉團掃描。