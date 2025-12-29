快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

彰化湖埔社大自費製作溪湖建醮地圖 明年元月2日起免費送

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣湖埔社大執行長林淑玲召集文史班、攝影班、導覽培訓班學員，加上文史老師楊宗儒的田調資料，製作溪湖鎮建醮地圖明年元月2日起免費送。記者簡慧珍／攝影
彰化縣湖埔社大執行長林淑玲召集文史班、攝影班、導覽培訓班學員，加上文史老師楊宗儒的田調資料，製作溪湖鎮建醮地圖明年元月2日起免費送。記者簡慧珍／攝影

彰化溪湖鎮每24年一次建醮，在地的湖埔社區大學動員100人次，匯集近3年調查走讀的資料，自費製作「歲次乙巳年溪湖祈安七朝清醮」摺頁，預定明年元月2日發送限量8千分，免費索取，外地民眾可到湖埔社大臉書粉團掃描QR&Code，節省往返溪湖的時間。

⭐2025總回顧

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全縣24里角頭宮廟各自舉辦遶境或搭醮壇，相當熱鬧，湖埔社大集合最近3年內溪湖中街走讀田調，梳理溪湖發展，及舉辦認識溪湖的倡議課程的成果，加上溪湖國中退休老師轉任文史老師楊宗儒的調查記錄，印製A4正反兩面的建醮導覽摺頁。

湖埔社大執行長林淑玲今表示，這張摺頁製作的背後動員社大文史班、攝影班、導覽培訓老師，合計100人次提供及彙集資料，社大學員巫承祐繪製，拿到摺頁的民眾按圖索「廟」到每一座參加建醮的宮廟參觀牌樓、醮場，各具特色，摺頁正面附QR&Code，掃描進入出現一模一樣地圖，點入可看到照片、簡單說明。

摺頁背面是介紹溪湖全鎮建醮的由來和老照片，一部分以清代照片當背景，AI生成新照片，另一部分社大學員拍攝醮壇、米龍、立登蒿的照片，文字和照片都沒版權問題。

湖埔社大免費送摺頁的消息傳開，今有很多民眾登門索取，林淑玲說，為求資料精確再三校稿才送印，正反面彩色印刷需要3個工作天，預定明年元月2日開始發送，民眾若想先睹為快，可到湖埔社大臉書粉團掃描。

建醮 溪湖鎮 彰化

延伸閱讀

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣長選舉 民眾黨期盼藍白合作共推人選

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

相關新聞

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有...

跨年夜台中捷運延長營運至凌晨2時 應變小組加強維安

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段...

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

南投縣政府去年起停辦南投市跨年晚會，但仁愛清境、日月潭等景點仍舉辦跨年活動，今年清境找來金曲獎女歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，...

彰化斥資3664萬補助村里長電動機車 偏遠區憂馬力與充電問題

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，將補助全縣村里長公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，...

彰化湖埔社大自費製作溪湖建醮地圖 明年元月2日起免費送

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，在地的湖埔社區大學動員100人次，匯集近3年調查走讀的資料，自費製作「歲次乙巳年溪湖祈安七...

中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

台中市使用天然氣的自助洗衣業者已達589家，普及率高，「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」已獲行政院核定通過，並於12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。