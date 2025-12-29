彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有業者表示，平日多數顧客來自外地，顧客宗教信仰未必是道教，所以不公休。

溪湖鎮每24年一次建醮活動相當熱鬧，各里角頭廟本（12）月陸續舉辦遶境等宗教活動慶祝建醮，主辦宮廟之一的福安宮透過立法委員陳素月，邀請總統賴清德昨（28日）到福安宮和另一座主辦宮廟永安宮，今起全鎮24里（除了詔安客聚落的中竹里）戒葷吃齋9天。

溪湖鎮羊肉爐遠近馳名，吃齋日之前已傳出多家餐廳沒打算跟進，今各大排隊名店僅兩家貼出溪湖建醮自12月29日至1月6日公休的公告，其餘店家照常開門營業，也有知名餐飲店繼續營業賣爌肉飯、滷肉飯，不過賣葷食的在地麵店、肉圓店多沒營業，今素食店生意興隆。

「阿讚豬腳」老闆陳明奎說，溪湖鎮位在彰化平原中心，外來消費者相當多，他的餐飲店也是外來顧客居多，一早就來吃飯，他的店為了顧客方便，必須在溪湖建醮吃齋期間繼續開店。

彰化縣肉品市場位在溪湖鎮，總經理陳國興說，肉品市場盤商來自西部各縣市，並非只有溪湖鎮肉商來買豬，所以照常交易和屠宰。

溪湖鎮每24年一次建醮原自清代，根據文史工作者蔣敏全記錄，溪湖以湖仔內為中心，組成二十四聯庒組織，大總理以福安宮媽祖作為信仰中心，舉辦二十四庒遶境祈求保境安民，綏靖地方、聯絡情誼的活動。