快訊

大陸「有點被包圍」現在想突破第一島鏈！WSJ：台灣命運與美日緊綁

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮自今日起9天吃齋，有知名羊肉爐餐廳配合公休九天。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮自今日起9天吃齋，有知名羊肉爐餐廳配合公休九天。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有業者表示，平日多數顧客來自外地，顧客宗教信仰未必是道教，所以不公休。

⭐2025總回顧

溪湖鎮每24年一次建醮活動相當熱鬧，各里角頭廟本（12）月陸續舉辦遶境等宗教活動慶祝建醮，主辦宮廟之一的福安宮透過立法委員陳素月，邀請總統賴清德昨（28日）到福安宮和另一座主辦宮廟永安宮，今起全鎮24里（除了詔安客聚落的中竹里）戒葷吃齋9天。

溪湖鎮羊肉爐遠近馳名，吃齋日之前已傳出多家餐廳沒打算跟進，今各大排隊名店僅兩家貼出溪湖建醮自12月29日至1月6日公休的公告，其餘店家照常開門營業，也有知名餐飲店繼續營業賣爌肉飯、滷肉飯，不過賣葷食的在地麵店、肉圓店多沒營業，今素食店生意興隆。

「阿讚豬腳」老闆陳明奎說，溪湖鎮位在彰化平原中心，外來消費者相當多，他的餐飲店也是外來顧客居多，一早就來吃飯，他的店為了顧客方便，必須在溪湖建醮吃齋期間繼續開店。

彰化縣肉品市場位在溪湖鎮，總經理陳國興說，肉品市場盤商來自西部各縣市，並非只有溪湖鎮肉商來買豬，所以照常交易和屠宰。

溪湖鎮每24年一次建醮原自清代，根據文史工作者蔣敏全記錄，溪湖以湖仔內為中心，組成二十四聯庒組織，大總理以福安宮媽祖作為信仰中心，舉辦二十四庒遶境祈求保境安民，綏靖地方、聯絡情誼的活動。

溪湖鎮 建醮 信仰 素食 消費者 葷食

延伸閱讀

彰化縣長選舉 民眾黨期盼藍白合作共推人選

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

影／謝衣鳯宣布參選了 是被賴清德發言激到？

影／賴清德首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯一臉錯愕

相關新聞

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，即日起戒葷吃齋9天，溪湖以羊肉爐聞名，大多數羊肉爐餐廳照常營業，很多知名餐飲店也沒配合；有...

跨年夜台中捷運延長營運至凌晨2時 應變小組加強維安

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段...

迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

南投縣政府去年起停辦南投市跨年晚會，但仁愛清境、日月潭等景點仍舉辦跨年活動，今年清境找來金曲獎女歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，...

彰化斥資3664萬補助村里長電動機車 偏遠區憂馬力與充電問題

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，將補助全縣村里長公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，...

彰化湖埔社大自費製作溪湖建醮地圖 明年元月2日起免費送

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，在地的湖埔社區大學動員100人次，匯集近3年調查走讀的資料，自費製作「歲次乙巳年溪湖祈安七...

中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

台中市使用天然氣的自助洗衣業者已達589家，普及率高，「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」已獲行政院核定通過，並於12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。