跨年夜台中捷運延長營運至凌晨2時 應變小組加強維安

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中捷跨年夜除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時。圖／交通局提供
中捷跨年夜除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時。圖／交通局提供

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，台中捷運公司除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段調整班距。

⭐2025總回顧

台中市政府主辦的「台中最強跨年夜」將於水湳中央公園盛大舉行，五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會已在洲際棒球場開唱，圓滿戶外劇場更同步舉辦跨年音樂會「FOREVER YOUNG 2526'」。

中捷公司表示，台中市三大跨年活動會場鄰近捷運站或在捷運站旁設有免費接駁車，搭乘捷運是最佳選擇，中捷已完成各項疏運準備，12月31日將分階段調整班距，白天維持平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段為9分鐘；自晚間7時起，因應跨年晚會人潮湧現，原離峰班距將加密至6.5分鐘，並持續營運至凌晨2時，讓民眾活動後能快速疏散。

當天晚上中捷公司緊急應變小組將與捷運警察配合強化場域安全，捷運警察亦將增派警力巡邏守望，維護疏運安全。

跨年演唱會今年在中央公園盛大舉辦，晚間6時暖場，7時正式開唱，為有效疏運人潮，市府規劃2條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及松竹站發車。往會場接駁車發車時間為晚間5時30分至11時；回程則自晚間10時至翌日凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿或時間到即發車。

此外，民眾可搭捷運至文華高中站或文心櫻花站，沿著甘肅路人行通廊步行前往會場，沿途均設有清楚指標及交通管制設施。

中捷公司指出，除了跨年晚會，洲際棒球場當晚舉辦五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會。主辦單位在捷運松竹站設置免費接駁專車，「五迷」搭乘捷運前往五月天主題車站－松竹站拍照打卡，再轉乘接駁專車直達演唱會現場。

