台中消防再添40名高級技術救護員 累計285人六都第二
台中市政府消防局今年度的高級救護技術員訓練甄試結果，近日出爐，台中市消防局有40人順利取得高級救護技術員資格，累計有285名，培訓成果位居六都第二，消防局長孫福佑說，消防局長期穩定推定高級救護人力培育，目前已具備相當規模與量能。
⭐2025總回顧
台中市消防局統計，台中市到院前心跳停止（OHCA）案件的急救成功率，從2021年的25.67%，逐年提升至今年39.97%，康復出院人數也維持穩定成長趨勢；顯示高級救護技術員制度與高階救命術的導入，對提升到院前緊急救護發揮實質效益。
消防局表示，透過高級救護技術員在到院前介入高階救護處置，可有效縮短急重症患者關鍵治療時間，大幅提升患者存活率與預後品質，對於心跳停止、重大創傷、嚴重呼吸衰竭及突發性內科急症等案件，具有關鍵性影響。
消防局也說，完成訓練、取得資格的高級救護技術員，未來將全面投入中市第一線救護勤務，實際運用其專業能力，與醫療院所及指揮體系緊密合作，持續提升整體緊急醫療救護服務效能，讓市民在最危急的時刻，即能獲得即時、專業且具延續性的醫療救護照護。
114年高級救護技術員訓練甄試結果在近日出爐，此次共46名學員參訓（含救護義消4名，新竹市消防局同仁2名），全數通過甄試，順利取得高級救護技術員資格。
此次訓練時數有1320小時，課程內容涵蓋進階醫療救護專業課程、醫院急診臨床實習、救護車實務操作、綜合情境模擬及救災救護指揮中心實習等多元面向，透過長時間、高密度且系統化訓練設計，全面培養學員在急重症判斷、高風險處置、臨場決策與團隊溝通等核心能力。
