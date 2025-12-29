中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

台中市使用天然氣的自助洗衣業者已達589家，普及率高，「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」已獲行政院核定通過，並於12月24日起正式實施，條例中明確規範自助洗衣店設置於建築物第一層，並要求投保公共意外責任險，以及導入必要安全防護設備，強化營運管理。

經發局指出，自助洗衣店家數逐年攀升，相關安全管理需求日益提高。自助洗衣店新制規定，業者須加裝微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置，並設置瓦斯及一氧化碳自動偵測警報設備，且應定期檢查維護，一旦發生異常，即可即時警示，並自動切斷氣源，有效降低事故風險。

中市府自今年10月起，已陸續邀集消防局及天然氣公司，在山、海、屯、市區辦理多場法令說明會，協助業者了解法規重點與設備設置規範，以利銜接新制。經發局統計，業者裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置，已由7月間的39%提升至52%。

經發局強調，考量既有立案業者設備施工仍需時間配合，新制提供6個月輔導緩衝期，市府將採「先輔導、後稽查」方式推動，協助業者循序完成設備升級；新設立的自助洗衣店則不適用緩衝期，開業即須符合相關安全規定，違者最高可處5萬元罰鍰。