中市自助洗衣店安全管理新制上路 限制設置樓層、要業者投保

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市使用天然氣的自助洗衣業者已達589家，市府稽查店家。圖／台中市府提供
台中市使用天然氣的自助洗衣業者已達589家，普及率高，「台中市自助洗衣店安全管理自治條例」已獲行政院核定通過，並於12月24日起正式實施，條例中明確規範自助洗衣店設置於建築物第一層，並要求投保公共意外責任險，以及導入必要安全防護設備，強化營運管理。

經發局指出，自助洗衣店家數逐年攀升，相關安全管理需求日益提高。自助洗衣店新制規定，業者須加裝微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置，並設置瓦斯及一氧化碳自動偵測警報設備，且應定期檢查維護，一旦發生異常，即可即時警示，並自動切斷氣源，有效降低事故風險

中市府自今年10月起，已陸續邀集消防局及天然氣公司，在山、海、屯、市區辦理多場法令說明會，協助業者了解法規重點與設備設置規範，以利銜接新制。經發局統計，業者裝設微電腦瓦斯表或緊急遮斷裝置，已由7月間的39%提升至52%。

經發局強調，考量既有立案業者設備施工仍需時間配合，新制提供6個月輔導緩衝期，市府將採「先輔導、後稽查」方式推動，協助業者循序完成設備升級；新設立的自助洗衣店則不適用緩衝期，開業即須符合相關安全規定，違者最高可處5萬元罰鍰。

此外，市府也將請天然氣公司於業者申請裝設瓦斯表時主動提醒相關安全設備設置，相關自治條例條文已公告於經發局網站，歡迎業者與民眾上網查詢。

