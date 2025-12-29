迎接2026！南投清境、日月潭花火秀比拚 周邊交管要注意

南投縣政府去年起停辦南投市跨年晚會，但仁愛清境、日月潭等景點仍舉辦跨年活動，今年清境找來金曲獎女歌手姑慕‧巴紹壓軸演出，將施放4000發煙火彈；日月潭為水社、伊達邵「雙晚會」，兩地同步施放360秒花火，潭區周邊將交管。

縣府過去以採南投市、仁愛清境雙主場模式舉辦跨年活動，考量周邊縣市也辦跨年，而縣府經費有限，演出卡司、經濟效益欠佳等因素，去年決定停辦南投市跨年，仁愛清境跨年具觀光獨特性，且由當地業者籌畫協辦，因此保留延續辦理。

「清境跨年星空派對」號稱是距離星空最近的跨年晚會，今、明兩晚7時30分在青青草原高空步道南票口有星空導覽，為跨年暖身；31日當天於清境農場遊客中心舉辦跨年晚會，由金曲獎歌手姑慕‧巴紹壓軸，倒數後施放4000發煙火。

而由日月潭國家風景管理處主辦的「日月潭跨年晚會－潭然心動」，今年仍以「雙晚會」模式，將在水社、伊達邵兩地架設舞台，從晚上8時有歌手、樂團、火舞團等輪番演出，午夜倒數後將同步施放360秒花火，點亮日月潭夜空來迎接2026。

日管處提醒，為配合日月潭跨年活動，潭區周邊道路將於31日下午4時起至元旦凌晨1時實施交通管制，其中水社、伊達邵商圈畫設為行人徒步區，禁止車輛進入，建議當天住宿旅客應提前完成入住登記。