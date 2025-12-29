彰化斥資3664萬補助村里長電動機車 偏遠區憂馬力與充電問題

彰化縣政府為提升村里服務效能，同時落實環境永續與淨零碳排目標，將補助全縣村里長公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，不過有在偏遠地區的村里長擔心電動車馬力不足，充電站不多，以及長者操作不熟悉，對此，縣府民政處表示，電動機車有電池租用型與可在家充電型，各鄉鎮市公所可依地方特性與實際需求選擇合適車款。

彰化縣長王惠美指出，村里長常被地方民眾親切稱為「土地公」、「土地婆」，正因其最貼近基層，協助處理民眾大小事，並配合政令宣導、關懷弱勢、災害防治等各項地方事務。縣府此次規劃補助全縣591個村里公務電動機車，每輛補助上限6萬2000元，總經費約3664萬2000元，希望在提升服務效率的同時，也為環境永續盡一份心力。

根據環境部估算，一輛傳統燃油機車汰換為電動機車，可減少約2.3公噸的碳排放。縣府認為，村里公務導入電動機車後，長期累積的減碳效益，有助改善空氣品質，降低汙染負擔。

縣府民政處指出，補助內容包含第一年由縣府補助村里長公務電動機車輛與強制險，第二年起強制險與使用相關費用，將由各鄉鎮市公所負擔；至於車輛維修保養，則由各公所依實際狀況訂定管理方式。

彰化縣里長總會長何吉盛表示，電動機車對村里長執行公務確實有助益，但各鄉鎮市公所在車輛選擇與補助管理方式上不盡相同，仍需加強與村里長的溝通說明，避免落差過大，影響接受度。他也指出，公務電動機車車主為鄉鎮市公所，未來若村里長異動，車輛仍需辦理移交，相關制度應事先規劃周全。

和美鎮公所則初步規劃採購Gogoro電動機車，公所表示，第二年起將補助里長強制險費用，但電池月租費將依使用需求選擇方案，由使用者自行負擔，後續也會訂定公務電動機車的管理要點。