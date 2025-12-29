助中市27校弱勢生 賴順仁攜手翔愛協會捐200萬
寒冬送暖，國民黨台中市議員賴順仁攜手社團法人台灣翔愛公益慈善協會，今天共同捐贈新台幣200萬元，幫助台中市北屯區27所國中小學經濟弱勢及遭遇突發困境的學生。
這項捐贈儀式今天在北屯區文心國小視聽教室舉行，台中市教育局長蔣偉民及27所受贈學校校長與師長代表齊聚一堂，共同見證這份來自社會的溫暖力量。
多名校長在會中表示，這筆助學金可以說是一場「及時雨」，在景氣波動與家庭變故頻傳的當下，為許多處於邊緣、亟需援助的家庭帶來了希望。
賴順仁表示，服務處常獲報，校園內有學生原本生活穩定，卻因家長突然罹病、意外事故或無預警失業，導致孩子面臨學雜費無著、生活斷炊的危機。這筆助學金的介入，能讓學校在第一時間伸出援手，避免經濟壓力影響學生的心理健康與學習品質。
蔣偉民代表市府感謝賴順仁及台灣翔愛公益慈善協會的慷慨解囊。他說，這次捐助計畫極具巧思，秉持「雨露均霑」精神，將北屯區不同規模的學校均納入保障範圍，展現了細膩的關懷。他承諾，教育局與各校將嚴格把關，善用每一分資源，提升整體的教育安定感。
台灣翔愛公益慈善協會理事長王森源說明，協會成立的初心是看見許多家庭功能失衡，導致孩子被迫離開原生家庭。多年來，協會透過深度接觸與社會大眾的支持，致力於「讓家有能，因愛飛翔」的理念，協助孩子找回歸屬感。
翔愛協會表示，這次200萬元助學金的用途廣泛，除了涵蓋學雜費、代收代辦費、書籍與學習用品補助外，針對突發性變故，亦提供緊急生活扶助金、醫療及復健費用，提供全方位的守護，盼能陪伴家庭度過最艱難的過渡期。
