元旦倒垃圾別撲空！台中環保局：只這天全市701處「定時定點」收運

明年元旦假期將至，台中市環保局說，為維持市民垃圾清運服務不中斷，明年元旦（周四）當天，將暫停沿街收運垃圾模式，改採廣設701處垃圾收運定點「定時定點」收運服務，請市民朋友提前掌握收運時間與地點，配合倒垃圾。

環保局說明，元旦當天將在全市廣設701處垃圾收運定點，每處定點停留時間約5至30分鐘不等，方便市民就近倒垃圾。相關定點位置與收運時段皆已公告，請民眾事先查詢，以免錯過清運時間。

環保局指出，民眾可至環保局官網查詢「115年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」網址，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP。也可撥打各轄區清潔隊電話洽詢，由專人說明。請市民持續落實垃圾分類與資源回收，共同維護市容整潔。