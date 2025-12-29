聽新聞
廚餘新政衝擊餐飲業 處理費暴漲數倍

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導
養豬戶收運台中市社區家戶廚餘。圖／聯合報系資料照片
明年起全面禁止以家戶及社區廚餘養豬，新制不僅衝擊社區端，也波及餐飲業。多家餐廳、飯店業者反映，過去仰賴彰化豬農清運廚餘，明年政策上路後，必須改由一般清運或回收體系處理，廚餘處理費用暴漲3至8倍，營運成本大幅增加，直呼吃不消。

環保局統計，台中市熟廚餘約有3成過去由彰化豬農跨縣市載運，目前台中共有36家養豬場具備廚餘載運資格，其中已有32家向中央申請，明年恢復承接「事業廚餘養豬」。依中央政策規定，明年起台中養豬場不得收運社區大樓廚餘，但餐飲業等事業廚餘仍可合法用於養豬，因此環保局近期持續媒合市內養豬場與餐飲業者，盼降低轉換衝擊。

北區一名餐廳業者表示，店內廚餘過去由彰化豬農清運，非洲豬瘟爆發後開始付費，每月約3000元；但明年起須改由一般垃圾處理業者清運，費用一口氣漲到每月1.8萬元，暴增6倍，讓小型餐飲業難以承受。

為因應成本壓力，業者正考慮推出「清盤獎金」，鼓勵顧客減少剩食，從源頭降低廚餘量。

台中一家飯店指出，館內餐廳產生的廚餘，原本由養豬場載運，後來改由廚餘回收廠商處理，但接獲通知，明年1月起處理費用將調漲3至4倍，對本就面臨人事與原物料上漲壓力的飯店業而言，無疑雪上加霜。

飯店業者說明，館內設有廚餘冷藏室，先行冷藏保存，再由廠商每周定期清運，未來若費用持續攀升，將評估添購大型廚餘機，將廚餘轉化為有機肥料，回饋用於館內植栽養護。不過，廚餘機設備成本高、運作時間長，實際效益仍需審慎評估。

業者普遍期盼，政府在推動防疫與環保政策之際，能加速媒合機制、提供過渡期配套或補助措施，協助餐飲業平穩銜接新制，避免政策轉換期成為基層業者的沉重負擔。

