廚餘新制將上路 台中收運狀況百出

台中市每天產生約280噸熟廚餘，下月起將全面禁止家戶社區廚餘養豬，新制未正式上路，基層社區已亂象頻傳。全市682個社區大樓中，僅290個社區順利與原垃圾清運業者協調持續清運，其餘約400個社區仍在找出路，不少社區不是面臨清運費暴漲、收運時段受限，擔心數百戶廚餘無處可去。

不少社區反映，過去由豬農定期載運廚餘，成本低、處理順暢，新制上路後須改找民營清運業者，費用卻大幅上升，甚至一口氣翻數倍，讓管委會難以向住戶交代。部分社區改向環保局求助，但收運方式與習慣差異大，也衍生新的困擾。

豐原一處200多戶的大型社區便是典型案例。原本廚餘由豬農低價清運，改制後另找業者，費用卻暴增逾4倍；轉由清潔隊協助後，廚餘收運量僅剩原先四分之一，且須配合固定時段送至定點。部分住戶未確實瀝乾水分，導致冷藏設備迅速塞滿，垃圾間惡臭難耐，管委會甚至被迫加裝24小時監視器，避免住戶亂丟，社區管理成本與衝突同步升高。

其他行政區也狀況百出，西屯區有社區索性撤除廚餘桶，要求住戶將廚餘瀝乾後當一般垃圾處理，卻因包裝不確實，清運過程滲漏發臭，整車垃圾遭業者「退貨」，社區只得自行善後。南屯區更有市民直言不滿，質疑多數社區廚餘最終仍送進焚化爐，政府卻未清楚說明處理邏輯，只是一再要求分類與配合，反而讓流程更複雜、費用更高，基層社區「做辛酸的」。

對此，台中市環保局表示，已針對682個反映社區逐一說明與輔導，目前已有290個社區經協調後，改由原垃圾清運業者併同處理廚餘，其餘社區仍在媒合合適業者；若確實找不到民營業者承接，清潔隊將適時接手，避免出現無人清運的空窗期。環保局也重申，廚餘若確實瀝乾，可打包隨一般垃圾清運。

環保局舉例，南屯區永春東路的新宿社區143戶，原每月支付1500元請養豬場清運，經輔導後改由環保公司併同清運，每月僅增加1000元。

然而，部分社區自明年元旦起須改為定時送至門口，無法再24小時投放，短期內生活習慣與制度銜接不順，廚餘之亂仍有待進一步疏解。