快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

聽新聞
0:00 / 0:00

ENERGY TORO合體小村！「兒子」YTO巡展台中登場 義賣周邊送暖浪浪

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
TORO郭葦昀舉辦「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，與粉絲近距離接觸。圖／讀者提供
TORO郭葦昀舉辦「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，與粉絲近距離接觸。圖／讀者提供

台灣男團ENERGY成員TORO郭葦昀昨首度以個人 IP「YTO 」（綽號：阿偷）在台中驛鐵道文化園區舉辦實體展覽與快閃店「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，展出TORO出道20年來的珍貴創作手稿，更吸引全台及海外粉絲帶著百件應援物到場力挺，TORO也驚喜現身與粉絲近距離互動。

⭐2025總回顧

值得關注的是，TORO這次特別找來昔日ENERGY戰友「小村」（林衍村）攜手合作，兩人因公益與品牌開發再度聚首。為了響應歲末暖流，TORO與「財團法人流浪動物之家基金會」深度合作，推出包括豆腐貓砂、貓罐頭、逗貓棒等限定周邊，並印上YTO標誌祝福毛孩「年年有餘」。主辦單位Be come true承諾，本次周邊販售的部分盈餘將捐助基金會，讓歌迷的愛轉化為守護流浪動物的力量。

YTO是一隻圓滾滾的藍色小魚，起源於2003年TORO出版第一本書「打開鮪魚罐頭」中手繪的角色，20年來被粉絲認定是TORO的「兒子」和精神象徵，累積了大量延伸創作。

本次展覽特別規畫「藍色王國」藝廊空間，首度公開TORO的親筆手稿，更向全球歌迷徵集自製應援小物，目前展場已被上百件作品「擠爆」，見證了TORO與粉絲之間深厚的鐵粉情誼。

此次快閃店也首度發表多款品牌新品，包含「2026主題桌曆」、「變色鋁杯」及「應援毛巾」等。不少粉絲一進入展間便驚呼不斷，直言要「打包整個藍色王國」。活動現場氣氛熱絡，TORO表示，希望透過這次活動與歌迷「偷偷相遇」，也希望能為社會公益盡一份心力。

TORO郭葦昀舉辦「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，與粉絲近距離接觸。圖／讀者提供
TORO郭葦昀舉辦「YTO『偷偷相遇』藍色王國迷你展& POP-UP STORE」，與粉絲近距離接觸。圖／讀者提供

TORO 粉絲 流浪動物

延伸閱讀

F4合體、朱孝天翻臉全入戲 他揭收錄隨機攻擊案真正原因

柯文哲黃國昌合體 鄭麗文：前後任主席團結一致不需過度聯想

王ADEN快看！吳宗憲唱跨年「機車衝上台」反應曝 喊：歌迷是衣食父母

閃兵停工3個月合體了！Energy豪捐5百萬 揭密私下狀況

相關新聞

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

台中市前議長張宏年本月16日辭世，享壽73歲，他曾遭綁架勒贖3億元贖款，近年因自費服用盛堂中醫中藥，疑受鉛中毒影響，身體...

砸千萬籌畫5年 南投仁愛Alang聚落基地插旗埔里

時序入冬，南投仁愛今年將互新冬梅賞花季首度結合原住民三鐵挑戰賽，將於明年元月10日登場；為擴大產業行銷，公所以前店後場模...

ENERGY TORO合體小村！「兒子」YTO巡展台中登場 義賣周邊送暖浪浪

台灣男團ENERGY成員TORO郭葦昀昨首度以個人 IP「YTO 」（綽號：阿偷）在台中驛鐵道文化園區舉辦實體展覽與快閃...

武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已...

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者...

大肚和美跨橋施工進度逾8成 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。