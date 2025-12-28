挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

台中市前議長張宏年本月16日辭世，享壽73歲，他曾遭綁架勒贖3億元贖款，近年因自費服用盛堂中醫中藥，疑受鉛中毒影響，身體狀況不佳，檢方23日解剖遺體，目前報告尚未出爐。今天是張宏年告別式，據了解，家屬非常低調，未廣發訃文、未辦公祭、僅有家祭，仍有逾200多人到場送行；家屬盼，記住他陽光形象。

據了解，張宏年告別式今天上午在崇德殯儀館附近的私人會所舉辦家祭，沒有舉辦公祭，僅在家祭之前開放讓親友捻香，包括國民黨台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、立委羅廷瑋、黃建豪等藍營要角都到場致意，捻香人數多達200多人。

告別式沒有家屬致詞，在家祭之後即將遺體發引火化。友人表示，張宏年離世後這段期間，張家陷入悲傷氣氛，由於近年張宏年健康狀況欠佳，家屬希望大家記住的是議長生前陽光的形象，以及專業的服務精神。

張宏年在2001年遭薛球與陳益華犯罪集團綁架，要求3億元贖款，震驚社會；2020年7月張宏年與其子、現任市議員張彥彤一家，因長期服用盛唐中醫診所開立的自費中藥，導致全家嚴重鉛中毒，張宏年腦部受損，此後便鮮少公開露面，長期臥床休養。