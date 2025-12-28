砸千萬籌畫5年 南投仁愛Alang聚落基地插旗埔里
時序入冬，南投仁愛今年將互新冬梅賞花季首度結合原住民三鐵挑戰賽，將於明年元月10日登場；為擴大產業行銷，公所以前店後場模式打造「Alang聚落｜仁愛・埔里實驗基地」展售兩鄉鎮特色產品，也是前往仁愛鄉各部落旅遊的轉運站。
仁愛鄉公所指出，當地互助村清流、中原部落及新生村眉原部落為賞梅勝地，每年舉辦互新冬梅賞花季，今年於元月10、11日在互助國小登場，更首度結合「三鐵挑戰賽」，涵蓋路跑、自行車及傳統射箭，盼參與者更深入部落體驗在地文化。
而為擴大整合當地農特產品、文化創意與觀光，耗時5年籌畫並投入近千萬元經費，跨域至埔里鎮東興一街23號以「前店後場」模式，打造「Alang聚落｜仁愛・埔里實驗基地」象徵仁愛鄉與埔里地區在文化傳承與產業創新上的重要合作。
仁愛鄉長江子信說，仁愛鄉地形多為高山，部落聚落分布廣泛，為此打造在埔里創設Alang聚落基地，串連仁愛、埔里的食、宿、遊、購、行，將兩地的微型產業集結，也拉近高山部落與遊客的距離，打造都會區原民特色行銷據點。
「Alang聚落｜仁愛・埔里實驗基地」展售仁愛、埔里的優質農特產、文創商品等讓民眾在短時間內認識在地特色，塑造部落品牌與產業發展，同時也是交通轉運站，能引導遊客深入山地部落，帶動在地產業實質收益，進一步刺激消費經濟。
公所表示，透過觀光文化盛事接力登場，搶攻歲末旅遊熱潮，未來將持續整合自然景觀、運動休閒與族群文化資源，並以「官、產、學、社」公私協力模式，深化地方創生與青年參與，逐步形塑仁愛鄉打造深度旅遊與文化體驗的旅遊品牌。
