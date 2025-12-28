廚餘養豬轉型台中682社區大樓受影響 市府輔導清運

中央宣布廚餘養豬轉型政策後，台中有682個社區大樓受影響，經市府協助協調後，有290個社區由一般垃圾清運業者承攬廚餘併同清運，市府環保局將持續協助社區走過轉型期。

因應台中發生非洲豬瘟，農業部自民國114年10月22日，公告全國禁運禁宰且禁止使用廚餘，並將115年訂為廚餘養豬轉型期。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中央宣布家戶廚餘養豬轉型政策後，台中市原由養豬業者清運廚餘的社區，面臨廚餘去化與收運模式轉型的關鍵挑戰。

市府表示，截至目前由社區主動反映及透過民政體系轉知的廚餘收運問題，共計有682個社區大樓受影響，環保局清潔隊已逐一進行說明與輔導。

其中，有290個社區經協調後，由原本一般垃圾清運業者願意續行承攬廚餘併同清運，其餘社區則正持續媒合合適清運業者，或在合理費用範圍內進行價格協商。

市府舉例，南屯區永春東路的新宿社區（143戶），原先廚餘委由養豬場清運，每月費用為新台幣1500元，經清潔隊輔導後，改由環保公司將廚餘併一般垃圾清運，每月約增加1000元費用，完成收運模式調整。

市府提到，類似案例已在多個行政區陸續出現，將持續協助社區走過轉型期，確保環境品質與民眾生活不受影響。

環保局提醒，住戶廚餘排出前，務必瀝水以減少排出體積，如有廚餘清運問題，請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，如原清運業者有困難，可向轄區清潔隊登記協助收運。