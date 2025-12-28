台14甲線翠峰段恐結冰 下午5時起預警性封閉
公路局中區養護工程分局指出，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，考量路面可能結冰，下午5時起實施預警性封閉措施，車輛只出不進，至於台14甲線武嶺至松雪樓路段，則雙向封閉。
⭐2025總回顧
公路局中區養護工程分局今天發布新聞，說明依中央氣象署情資，受大陸冷氣團及水氣影響，台14甲線3000公尺以上高海拔路段降雪及路面結冰機率高，因此針對台14甲線翠峰等路段進行管制。
中區分局指出，明天早上7時，工作人員會視天候及道路狀況，再決定限加掛雪鏈車輛通行或開放通行，請用路人提前確認天氣與路況，另依合歡山雪季公告，當下積雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言