年末活動多配合交通需求 中市環中路北向路平延至明年1月施工
台中市建設局原規劃從12月24日起至31日進行環中路的路平，南向路段已完成，由於年末期間大型節慶活動多，人、車輛增多，為不影響交通，建設局完成南向路平後，取消從27日晚間8時的北向路平改善，延至明年1月中施工。
建設局長陳大田表示，西屯區環中路二段（台灣大道至西屯路）雙側人行道及路面改善工程目前進度順利，南向路段已完成瀝青混凝土（AC）燙平作業，道路平整度明顯提升。考量年末大型活動集中舉辦，市府主動調整北向施工期程，以降低對整體交通與市民出行的影響。
建設局指出，原規劃接續北向路面改善工程，因配合年底節慶、演唱會及跨年活動，周邊道路及台74線交通量增加，經審慎評估後將北向燙平作業延期至明年1月中辦理，相關施工路段及時程將另行公告，並會提前對外說明交通管制措施。
