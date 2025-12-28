快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

還沒開場就排隊 彰化和美道東書院3千份燒酒雞、蘿蔔糕免費換

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
燒酒雞由社區志工現場烹煮，香氣四溢，每碗雞肉、高麗菜及玉米份量充足。記者林敬家／攝影
燒酒雞由社區志工現場烹煮，香氣四溢，每碗雞肉、高麗菜及玉米份量充足。記者林敬家／攝影

彰化縣和美鎮公所今天攜手和美鎮鎮政推動委員會，在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，活動尚未於上午10點正式開始，現場已出現排隊人潮。主辦單位準備3000份燒酒雞與蘿蔔糕供民眾兌換，燒酒雞現場開鍋烹煮，香氣瀰漫書院周邊，吸引不少民眾提前到場等候。

⭐2025總回顧

民眾只要持今年11、12月任兩張發票即可兌換一份美食，燒酒雞由社區志工現場烹煮，香氣四溢，每碗雞肉、高麗菜及玉米份量充足，蘿蔔糕也提供多種醬料選擇。主辦單位表示，燒酒雞與蘿蔔糕各3000份，預估至中午左右仍可兌換，回收發票將作為公益用途。

園遊會以推廣和美在地美食、特色伴手禮及農特產品為主，集結農會產銷班、青農、社區與在地商家等約80個攤位，上午活動期間封路舉辦，吸引不少民眾前來消費、參觀。

現場同時舉辦和美清潔隊二手家具拍賣，拍賣品項包含回收的屏風、置物架，以及代表會議事廳報廢的議事桌，大桌底價500元、小桌300元。起初因桌體尺寸較大，喊價人數不多，隨後由里長帶頭競標，買氣逐漸升溫，15張小桌與12張長桌全數售出。

和美鎮公所指出，在地企業家楊仁慈共以6200元標下10張長桌及4張代表桌，並未自行搬運，而是交由公所後續處理，表達對活動的支持。

彰化縣和美鎮公所今天攜手和美鎮鎮政推動委員會，在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，現場提供燒酒雞兌換，吸引排隊人潮。記者林敬家／攝影
彰化縣和美鎮公所今天攜手和美鎮鎮政推動委員會，在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，現場提供燒酒雞兌換，吸引排隊人潮。記者林敬家／攝影
和美鎮公所在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，現場提供蘿蔔糕兌換。記者林敬家／攝影
和美鎮公所在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，現場提供蘿蔔糕兌換。記者林敬家／攝影
和美鎮公所在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，現場還有議事桌拍賣。記者林敬家／攝影
和美鎮公所在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，現場還有議事桌拍賣。記者林敬家／攝影

蘿蔔糕 美食 發票

延伸閱讀

港中大3學生會周內相繼停運 告別信：員生共治已死

綠營台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲被問對方優點尷尬「這樣說」

彰化老校慶祝104歲生日 園遊會學童業績達萬元師長佩服

鴨腿飯一開店就秒殺？招牌飯只看到滿滿肉肉！ 桃園排隊美食「職人燒臘肉坊」份量十分滿足、鴨腿每日限量想吃先點

相關新聞

夢幻馬戲 彰化月影燈季點燈

為期65天的2026彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已...

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者...

大肚和美跨橋施工進度逾8成 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體...

跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團　

為期65天的2026彰化月影燈季今晚在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

彰化溪湖每24年一次建醮全鎮25里參加？文史工作者指正：錯了

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮各里角頭廟宇參加，鎮公所協同在溪湖鎮舊城區四大主要道路搭建牌樓，寫著「溪湖鎮全鎮二十五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。