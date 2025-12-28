還沒開場就排隊 彰化和美道東書院3千份燒酒雞、蘿蔔糕免費換
彰化縣和美鎮公所今天攜手和美鎮鎮政推動委員會，在國定古蹟道東書院舉辦在地農特產品園遊會，活動尚未於上午10點正式開始，現場已出現排隊人潮。主辦單位準備3000份燒酒雞與蘿蔔糕供民眾兌換，燒酒雞現場開鍋烹煮，香氣瀰漫書院周邊，吸引不少民眾提前到場等候。
民眾只要持今年11、12月任兩張發票即可兌換一份美食，燒酒雞由社區志工現場烹煮，香氣四溢，每碗雞肉、高麗菜及玉米份量充足，蘿蔔糕也提供多種醬料選擇。主辦單位表示，燒酒雞與蘿蔔糕各3000份，預估至中午左右仍可兌換，回收發票將作為公益用途。
園遊會以推廣和美在地美食、特色伴手禮及農特產品為主，集結農會產銷班、青農、社區與在地商家等約80個攤位，上午活動期間封路舉辦，吸引不少民眾前來消費、參觀。
現場同時舉辦和美清潔隊二手家具拍賣，拍賣品項包含回收的屏風、置物架，以及代表會議事廳報廢的議事桌，大桌底價500元、小桌300元。起初因桌體尺寸較大，喊價人數不多，隨後由里長帶頭競標，買氣逐漸升溫，15張小桌與12張長桌全數售出。
和美鎮公所指出，在地企業家楊仁慈共以6200元標下10張長桌及4張代表桌，並未自行搬運，而是交由公所後續處理，表達對活動的支持。
