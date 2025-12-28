斥資5億！全台首座氦氣球樂園還沒開園就得獎 農曆年前迎賓
南投縣斥資5.22億元在草屯打造九九峰遊憩園區，其興建結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，採低衝擊、友善環境工法，更是全台首座氦氣球樂園，甫竣工就獲公共工程金質獎，預計農曆年前開幕迎賓，正式開園前規畫開放預約試營運。
縣府指出，草屯九九峰為當地指標性山脈，地景特殊，廣及台中霧峰、太平，且視野開闊優美，具空域發展條件，為此規畫引進氦氣球載客直上300米高空，打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區，2022年10月動工，於今年底前完成園區開發。
而九九峰遊憩園區開發新建統包工程，以生態保育、環境共融、永續發展為核心理念，結合九九峰地區特殊山勢與自然景觀，依地形條件規畫生活區、試膽區、體驗區及探索區等多元分區設計，還沒開園就獲得114年公共工程金質獎肯定。
縣府表示，該工程採統包模式辦理，有效整合設計與施工團隊能量，更導入低衝擊開發、友善環境工法及智慧管理措施，降低對生態環境的影響，施工期間嚴格落實工程品質管控與職安衛生管理，因此獲得公共工程金質獎評委的高度肯定。
南投縣長許淑華則說，公共工程金質獎為國內公共工程品質最高榮譽之一，獲獎是對縣府及工程團隊的肯定，而九九峰園區相關設備多已建置完成，最主要的氦氣球設施預計在明年元月中旬完成整體組裝與測試，可望在明年2月正式開園。
九九峰遊憩園區正式開園，將配合南投燈會活動，為春節帶來新氣象，而在開園前則規畫試營運，試營運期間將優先開放給在地鄉親、南投縣民、旅行社及觀光公協會預約體驗，透過實際使用回饋，進行必要調整，讓後續營運與服務更完善。
