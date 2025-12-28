快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

靜宜資訊學院畢業專題成果展 AI引領85組作品產業界肯定

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜資訊學院學生以簡報、互動體驗與口頭解說展示專題成果，展現專業表達與跨域整合能力。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院學生以簡報、互動體驗與口頭解說展示專題成果，展現專業表達與跨域整合能力。圖／靜宜大學提供

靜宜大學資訊學院第21屆的畢業專題成果展登場，展出85組學生團隊成果，涵蓋「數位內容與互動遊戲類」、「人工智慧與系統整合類」、「物聯網與 APP 應用類」及「資訊應用與創新服務類」等四大主題領域，展現靜宜在跨域整合與科技創新上的能量，獲得產業界高度肯定。

⭐2025總回顧

靜宜資訊學院院長劉國有表示，學院自創院以來秉持「以AI為本、創新為用」使命，致力培育兼具技術研發、跨域應用與社會關懷能力的科技專才。目前大學部設有資訊工程學系、國際資訊學士學位學程、資訊管理學系、人工智慧應用學系、晶片設計學士學位學程及資料科學暨大數據分析應用學系，提供完整的人才養成與教育布局。

劉國有指出，今年全球AI技術快速推動產業變革，參展作品從情緒辨識、醫療影像偵測、沉浸互動到物聯網智慧控制等方向皆有展現，逾半數應用AI技術；反映靜宜在AI教育深耕與人才培育上的具體成果。

為協助學生提早接軌市場趨勢，此屆成果展邀產業專家擔任評審，以實務角度提供建議，成為學生鏈結職場與產業的重要舞台。今年競賽評選出四件「學院獎」作品，呈現沉浸式互動敘事、特殊教育情緒輔助、醫療影像 AI 判讀與教育遊戲化應用等多元方向。

今年受矚目的作品「綠色奇境」，以沉浸式投影搭配心理療癒敘事為核心，結合 Leap Motion、Kinect、觸碰與紅外線等多重感測模組，打造電子繪本互動體驗；並透過 AR 延伸劇情，使科技介面走出螢幕、延伸至現實世界。作品呈現跨域整合、藝術敘事、情感撫慰與沉浸式體驗等多重特色。

另一項作品「星星像應：自閉症兒童AI互動情緒辨識訓練輔助系統」展現科技的社會溫度。團隊以情緒辨識演算法結合互動式訓練設計，協助自閉症兒童在安全、低壓的情境中練習辨識與回應情緒，回應特殊教育需求，也呈現 AI 技術在療育及教育場域的延伸應用。

「基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統」展現AI在醫療領域的應用潛力。團隊運用深度學習模型進行影像判讀，可協助提升臨床檢測效率與準確度、減輕醫護人員負擔，是具高度技術含量並展現臨床應用價值的作品。

獲得「學院獎」肯定的作品《瑪利亞園丁養成記》，以遊戲為媒介傳遞永續觀念，透過角色養成、任務挑戰與回饋互動，引導孩子在寓教於樂的情境中建立生態照護意識，是兼具教育性與創意性的作品亮點。

產業評審回饋指出，靜宜學生具備系統整合與程式開發能力，團隊合作、簡報呈現與用戶思維很成熟，多件作品具有市場延伸與應用潛力，企業期待未來持續深化與學院合作。

企業與業界代表於展場與學生交流意見，提供回饋讓作品更貼近市場需求。圖／靜宜大學提供
企業與業界代表於展場與學生交流意見，提供回饋讓作品更貼近市場需求。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院畢業專題成果展登場，AI引領85組作品，獲產業界高度肯定。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院畢業專題成果展登場，AI引領85組作品，獲產業界高度肯定。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院學生展示自行開發的系統、模型或操作介面，體現科技教育的實作能量與研發成果。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院學生展示自行開發的系統、模型或操作介面，體現科技教育的實作能量與研發成果。圖／靜宜大學提供

情緒 團隊 自閉症

延伸閱讀

靜宜大學69周年校慶表揚5傑出校友 並感謝6大恩人校友

靜宜全球校友齊聚母校迎向70周年 畢業多年校友說溫馨感動

500國際學生參加中區境外生就業博覽會 靜宜助境外生留台就業

接任靜宜大學EMBA校友會 鄭偉毓捐車感念父親

相關新聞

夢幻馬戲 彰化月影燈季點燈

為期65天的2026彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已...

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者...

大肚和美跨橋施工進度逾8成 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體...

跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團　

為期65天的2026彰化月影燈季今晚在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

彰化溪湖每24年一次建醮全鎮25里參加？文史工作者指正：錯了

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮各里角頭廟宇參加，鎮公所協同在溪湖鎮舊城區四大主要道路搭建牌樓，寫著「溪湖鎮全鎮二十五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。