武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已提前綻放。圖／武陵農場提供
台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已提前綻放。圖／武陵農場提供

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已有民眾利用這幾天假日上山賞花。

⭐2025總回顧

武陵農場梅花，有紅、粉紅、白，重瓣、單瓣，品種多，賞梅主要區在松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館；別館前的「梅后」是全場最大棵梅花，目前場內的寒紅梅、胭脂梅等已綻放，預估花期將可持續至明年1月底。

福壽山農場表示，農場的梅花已觀賞梅為主，有重瓣的白梅、紅梅和一些比較少見的綠萼梅、胭脂梅等等，賞花期約1到2月，12月下旬已經有些梅花開始綻放。

低海拔山區的豐原流星花園幸福樂活園區梅花最近也已盛開，靠近可聞到濃郁梅花香，花期可持續至明年1月底。

氣溫降，豐原區的流星花園幸福樂活園區梅花也盛開。記者游振昇／攝影
氣溫降，豐原區的流星花園幸福樂活園區梅花也盛開。記者游振昇／攝影
台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已提前綻放。圖／福壽山農場提供
台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已提前綻放。圖／福壽山農場提供

梅花 武陵農場 豐原

相關新聞

夢幻馬戲 彰化月影燈季點燈

為期65天的2026彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已...

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者...

大肚和美跨橋施工進度逾8成 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體...

跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團　

為期65天的2026彰化月影燈季今晚在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

彰化溪湖每24年一次建醮全鎮25里參加？文史工作者指正：錯了

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮各里角頭廟宇參加，鎮公所協同在溪湖鎮舊城區四大主要道路搭建牌樓，寫著「溪湖鎮全鎮二十五...

