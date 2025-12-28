聽新聞
0:00 / 0:00
武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開
愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已有民眾利用這幾天假日上山賞花。
⭐2025總回顧
武陵農場梅花，有紅、粉紅、白，重瓣、單瓣，品種多，賞梅主要區在松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館；別館前的「梅后」是全場最大棵梅花，目前場內的寒紅梅、胭脂梅等已綻放，預估花期將可持續至明年1月底。
福壽山農場表示，農場的梅花已觀賞梅為主，有重瓣的白梅、紅梅和一些比較少見的綠萼梅、胭脂梅等等，賞花期約1到2月，12月下旬已經有些梅花開始綻放。
低海拔山區的豐原流星花園幸福樂活園區梅花最近也已盛開，靠近可聞到濃郁梅花香，花期可持續至明年1月底。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言