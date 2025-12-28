武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已有民眾利用這幾天假日上山賞花。

武陵農場梅花，有紅、粉紅、白，重瓣、單瓣，品種多，賞梅主要區在松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館；別館前的「梅后」是全場最大棵梅花，目前場內的寒紅梅、胭脂梅等已綻放，預估花期將可持續至明年1月底。

福壽山農場表示，農場的梅花已觀賞梅為主，有重瓣的白梅、紅梅和一些比較少見的綠萼梅、胭脂梅等等，賞花期約1到2月，12月下旬已經有些梅花開始綻放。