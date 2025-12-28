台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者連續11年推出愛的年菜活動，募集經費幫助弱勢家庭加菜，讓弱勢家庭享用澎派年菜。

圍爐形式從大型聚會轉為小家庭、小聚會的市場趨勢下，外帶與冷凍年菜成為飯店及餐飲集團搶攻的主戰場。台中裕元花園酒店一舉推出3款外帶年菜組，並與名廚「阿鏡師」聯名合作，端出手路菜花膠鮑片燉雞湯加持，分別為適合5至6人圍爐的中式常溫「金馬宴」、3至4人份的中式冷凍「寶馬筵」，以及為新世代蔬食客群打造的西式冷凍蔬食「玉馬翠」，從主菜到湯品一次備齊。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修說，裕元今年從「大家庭萬元有找」到「小家庭每人不用千元」全面考量，讓消費者都能找到適合自己的過年味。2026年2月10日前，於裕元花園酒店線上商城預購中西式冷凍年菜組合，再享免運宅配到府服務。

台中長榮桂冠酒店連續11年與「慢飛家族」中彰投8家機構合作年菜活動，今年以「有你，我很幸福」為主軸的「愛的年菜及全年加菜金圓夢計畫」，募集經費來幫助共223戶身心障礙且弱勢的家庭，讓辛苦一年的弱勢家庭可以停下腳步，享用由社會大眾、企業為他們所準備的豐盛年菜，一套5道年菜2200元，除可以捐款整套，也歡迎小額捐款給慢飛家族。

台中福華大飯店指出，「常溫年菜」仍是消費者詢問度最高的品項，今年主打經典8道料理，由星級主廚手工製作，即日起至2026年2月11日預購，包括金馬滿福大拼盤、魚翅臻品佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、避風塘蒜香羊排、豪皇鮮鮑燒烏參等，有5人份與10人份，限量供應；台中福華也祭出3款冷凍年菜組，2026年2月1日前訂購享早鳥優惠。