快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

聽新聞
0:00 / 0:00

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中長榮桂冠酒店今年以「有你，我很幸福」為主軸的「愛的年菜及全年加菜金圓夢計畫」，募集經費來幫助共223戶身心障礙且弱勢的家庭。圖／業者提供
台中長榮桂冠酒店今年以「有你，我很幸福」為主軸的「愛的年菜及全年加菜金圓夢計畫」，募集經費來幫助共223戶身心障礙且弱勢的家庭。圖／業者提供

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者連續11年推出愛的年菜活動，募集經費幫助弱勢家庭加菜，讓弱勢家庭享用澎派年菜。

⭐2025總回顧

圍爐形式從大型聚會轉為小家庭、小聚會的市場趨勢下，外帶與冷凍年菜成為飯店及餐飲集團搶攻的主戰場。台中裕元花園酒店一舉推出3款外帶年菜組，並與名廚「阿鏡師」聯名合作，端出手路菜花膠鮑片燉雞湯加持，分別為適合5至6人圍爐的中式常溫「金宴」、3至4人份的中式冷凍「寶馬筵」，以及為新世代蔬食客群打造的西式冷凍蔬食「玉馬翠」，從主菜到湯品一次備齊。

裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修說，裕元今年從「大家庭萬元有找」到「小家庭每人不用千元」全面考量，讓消費者都能找到適合自己的過年味。2026年2月10日前，於裕元花園酒店線上商城預購中西式冷凍年菜組合，再享免運宅配到府服務。

台中長榮桂冠酒店連續11年與「慢飛家族」中彰投8家機構合作年菜活動，今年以「有你，我很幸福」為主軸的「愛的年菜及全年加菜金圓夢計畫」，募集經費來幫助共223戶身心障礙且弱勢的家庭，讓辛苦一年的弱勢家庭可以停下腳步，享用由社會大眾、企業為他們所準備的豐盛年菜，一套5道年菜2200元，除可以捐款整套，也歡迎小額捐款給慢飛家族。

台中福華大飯店指出，「常溫年菜」仍是消費者詢問度最高的品項，今年主打經典8道料理，由星級主廚手工製作，即日起至2026年2月11日預購，包括金馬滿福大拼盤、魚翅臻品佛跳牆、翠玉甘露龍虎斑、避風塘蒜香羊排、豪皇鮮鮑燒烏參等，有5人份與10人份，限量供應；台中福華也祭出3款冷凍年菜組，2026年2月1日前訂購享早鳥優惠。

台中金典酒店今年祭出「百桌除夕圍爐宴」，並同步推出多款外帶「金馬御膳年菜組」，在飯店內熱鬧圍爐，或在家輕鬆享受五星饗宴，都成為不少家庭歡度除夕的首選。飯店表示，「除夕內用訂位近8成滿、外帶年菜更出現提早預訂潮，已嗅的到年味氣氛。」

台中福華大飯店冷凍素食「開運錦繡素食年菜套組」。圖／業者提供
台中福華大飯店冷凍素食「開運錦繡素食年菜套組」。圖／業者提供
台中金典酒店除夕圍爐宴預訂火熱。圖／業者提供
台中金典酒店除夕圍爐宴預訂火熱。圖／業者提供

年菜 飯店

延伸閱讀

歲末送暖！太武山海印寺捐助金門家扶25戶弱勢家庭

搶年菜尾牙商機 耐斯王子大飯店、嘉義福容VOCO推澎派料理優惠方案

王品年菜公益認購開跑！999元助弱勢 抽武德宮純金財虎金幣

「毛孩暖心伴孤老」華山基金會募集愛心年菜 長輩開心看小狗互動

相關新聞

夢幻馬戲 彰化月影燈季點燈

為期65天的2026彰化月影燈季昨晚在八卦山大佛風景區開燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

武陵農場、福壽山農場梅花綻放 豐原流星花園梅花也盛開

愈冷愈開花，台中和平區武陵農場、福壽山農場梅花已綻放；位於豐原區的流星花園幸福樂活園區，梅花也盛開，距離豐原市區很近，已...

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

年關將屆，台中市多家飯店已開放預訂圍爐年菜，可到飯店內熱鬧圍爐，也可預訂常溫年菜在家享用，提早預訂還有早鳥優惠；也有業者...

大肚和美跨橋施工進度逾8成 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體...

跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團　

為期65天的2026彰化月影燈季今晚在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

彰化溪湖每24年一次建醮全鎮25里參加？文史工作者指正：錯了

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮各里角頭廟宇參加，鎮公所協同在溪湖鎮舊城區四大主要道路搭建牌樓，寫著「溪湖鎮全鎮二十五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。