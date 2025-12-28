大肚和美跨橋 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體逐漸成形，力拚明年下半年完工通車。屆時大肚、和美通勤約縮短至3分鐘，效率提升近10倍，兩地居民近20年期盼終將實現。

台中市建設局長陳大田說，台中市大肚區與彰化縣和美鎮長年受烏溪（大肚溪）阻斷，居民往返需繞行台17線中彰大橋或台1線大度橋，行程超過10公里、耗時逾30分鐘。跨橋工程總經費32億元，完工後，兩地行車時間大幅縮短，是中台灣跨域治理的重要里程碑。

陳大田指出，這項工程北起大肚區文昌路，南接和美鎮台61乙線，全長1690公尺，規畫雙向4車道、雙向機車道及人行兼自行車道，將成欣賞烏溪夕照的新景點。工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，造型雄偉、線條流暢，展現現代工程美學，將成中彰交通新地標。

陳大田說，大肚和美跨橋工程2023年1月開工以來，工程團隊面臨在有限空間內穿越國道3號處理複雜管線遷移，以及面對颱風與豪雨等嚴峻天候，經持續調整工法，目前30座橋墩完成27座，兩端引道工程逐步成形。

建設局說，這項工程兼顧施工品質與環境永續，施工期間落實生態保育理念，透過植生設計串聯周邊綠帶，形成完整的生態通道。

台中市府也推動高鐵周邊交通改善，高鐵三路聯外橋梁短期改善工程，將原本雙向各一汽車道調整為雙向各兩個混合車道。歷經6天施工與路面養護後已通車，有效提升南屯、烏日往返高鐵站的交通效率與行車安全。