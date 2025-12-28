快訊

宜蘭外海規模7.0強震 花蓮搖晃21秒 氣象署：不排除有6.0餘震

聽新聞
0:00 / 0:00

大肚和美跨橋 拚明年通車

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
連結台中、彰化兩岸的「大肚和美跨橋」工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，是中部近年來最大規模的橋梁新建工程。圖／台中市政府提供
連結台中、彰化兩岸的「大肚和美跨橋」工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，是中部近年來最大規模的橋梁新建工程。圖／台中市政府提供

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體逐漸成形，力拚明年下半年完工通車。屆時大肚、和美通勤約縮短至3分鐘，效率提升近10倍，兩地居民近20年期盼終將實現。

⭐2025總回顧

台中市建設局長陳大田說，台中市大肚區與彰化縣和美鎮長年受烏溪（大肚溪）阻斷，居民往返需繞行台17線中彰大橋或台1線大度橋，行程超過10公里、耗時逾30分鐘。跨橋工程總經費32億元，完工後，兩地行車時間大幅縮短，是中台灣跨域治理的重要里程碑。

陳大田指出，這項工程北起大肚區文昌路，南接和美鎮台61乙線，全長1690公尺，規畫雙向4車道、雙向機車道及人行兼自行車道，將成欣賞烏溪夕照的新景點。工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，造型雄偉、線條流暢，展現現代工程美學，將成中彰交通新地標。

陳大田說，大肚和美跨橋工程2023年1月開工以來，工程團隊面臨在有限空間內穿越國道3號處理複雜管線遷移，以及面對颱風與豪雨等嚴峻天候，經持續調整工法，目前30座橋墩完成27座，兩端引道工程逐步成形。

建設局說，這項工程兼顧施工品質與環境永續，施工期間落實生態保育理念，透過植生設計串聯周邊綠帶，形成完整的生態通道。

台中市府也推動高鐵周邊交通改善，高鐵三路聯外橋梁短期改善工程，將原本雙向各一汽車道調整為雙向各兩個混合車道。歷經6天施工與路面養護後已通車，有效提升南屯、烏日往返高鐵站的交通效率與行車安全。

台中 彰化 橋梁

延伸閱讀

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

經過七星潭風景區海岸線 花蓮193線拓寬工程農曆年前通車

好消息！中彰最大「大肚和美跨橋」現形 進度衝破82%拚明年完工

基隆捷運先期工程...侯友宜、謝國樑30日首開工 盼中央加速核定

相關新聞

大肚和美跨橋 拚明年通車

跨越烏溪全長1690公尺的「大肚和美跨橋」，是台中市與彰化縣府跨域合作的中部最大跨河橋梁工程，目前工程進度達82%，橋體...

跳跳馬、櫻桃小丸子燈光秀 月影燈季彰化八卦山變身夢幻馬戲團　

為期65天的2026彰化月影燈季今晚在八卦山大佛風景區點燈，璀璨燈光加上可愛馬戲主題燈組，以及跳跳馬Rody、櫻桃小丸子...

彰化溪湖每24年一次建醮全鎮25里參加？文史工作者指正：錯了

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮各里角頭廟宇參加，鎮公所協同在溪湖鎮舊城區四大主要道路搭建牌樓，寫著「溪湖鎮全鎮二十五...

紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車

台中市政府為了有效緩解台中高鐵站區周邊的交通壓力，推動烏日區高鐵三路聯外橋梁短期改善工程，將原有的雙向各一汽車道改為雙向...

年底最強療癒市集！「算了啦這條街」南投宿舍群熱鬧登場

南投縣府主管宿舍群活化成果再添亮點！縣府以創意結合地方文化推出「算了啦這條街」市集活動，27日上午開幕，透過寺廟文化與藝...

好消息！中彰最大「大肚和美跨橋」現形 進度衝破82%拚明年完工

歷經大肚、和美兩岸居民近20年殷切期盼，由台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美跨域合作推動的「大肚和美跨橋工程」是中部最大規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。