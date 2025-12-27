快訊

彰化溪湖每24年一次建醮全鎮25里參加？文史工作者指正：錯了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖全鎮二十五里建醮，據文史工作者引經據典指出其實是二十四里。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖全鎮二十五里建醮，據文史工作者引經據典指出其實是二十四里。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，全鎮各里角頭廟宇參加，鎮公所協同在溪湖鎮舊城區四大主要道路搭建牌樓，寫著「溪湖鎮全鎮二十五里聯合七朝清醮大典」。有文史工作人士指出，全鎮唯中竹里沒參加，可能建醮事務繁多，鎮公所匆忙間記錯。

⭐2025總回顧

溪湖鎮每24年一次建醮，據了解，主辦宮廟之一的福安宮透過立法委員陳素月再三邀請總統賴清德出席，賴總統排定明（28）提前到福安宮和永安宮參香，提高溪湖建醮的知名度。

各里角頭廟本（12）月陸續舉辦遶境等宗教活動慶祝建醮，俗語說「外行的看熱鬧」，很多民眾只知全鎮大建醮要吃齋3天，卻不清楚建醮原由。文史工作者蔣敏全今指出，溪湖以湖仔內為中心，組成二十四聯庒組織，大總理以楊姓為首，聯合巫姓、胡姓、何姓等宗族，及馬芝遴保的李姓、施姓等宗族，總共稱作二十四聯庒，大總理以福安宮媽祖作為信仰中心，舉辦二十四庒遶境祈求保境安民，綏靖地方、聯絡情誼的活動。

蔣敏全表示，清代發生楊姓士紳不滿清廷丈量土地不公，煽動浸水庒的施九緞帶領上萬名農民包圍彰化城，史稱史稱「施九緞案」，清廷多年追捕參與者，掃蕩「犯罪地帶」，間接促成溪湖福安宮前商業發達，後來福安宮和街市發生火災，當時大總理發起重建，舉辦落成安坐建醮祈安法會活動，日治初期聯庒制度瓦解，民眾約定俗成以二十四年為期舉辦溪湖福醮大典；有紀念清代二十四庒的意義。

蔣敏全說，大正九年（1920）台灣市街改正，溪湖二十四庄的範圍有的畫歸埔鹽，而中竹里本來就是詔安客家人，清代以來參加大村武通宮宗教活動，因此溪湖全鎮24里參與建醮，不是25里參加。

這次建醮活動由後溪永安宮、福安宮辦理，永安宮福醮管轄十一里，福安宮管轄十四里。文史工作青年巫秉穆說，有民眾發現中竹里廟宇沒醮壇，里內一片安靜，就問永安宮、福安宮「好像有的里沒參加」，事實上中竹里大多是客家族裔，即使福佬化也保有原來宗教信仰。

建醮 溪湖鎮 文史工作者

