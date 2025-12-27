聽新聞
紓解台中高鐵瓶頸！高鐵三路聯外橋改善 升級為雙向4車道全新通車
台中市政府為了有效緩解台中高鐵站區周邊的交通壓力，推動烏日區高鐵三路聯外橋梁短期改善工程，將原有的雙向各一汽車道改為雙向各兩個混合車道，歷經6天的封閉施工與路面養護後，已開放通行，有效提升南屯、烏日地區往返高鐵站的通行效率與行車安全。
建設局長陳大田說，高鐵三路聯外橋梁為南屯往返烏日高鐵站的重要聯絡道路，市府檢討既有橋面配置，原為雙向各一汽車道及一機車道，且汽、機車道間設有分隔島，影響整體車流容留量，與緊急狀況下的通行彈性。
陳大田指出，此次工程打除總長約1070公尺既有分隔島，路面刨封面積達7490平方公尺，經費約700萬元。將車道調整為雙向各兩個混合車道，並同步辦理路面刨封及標線重繪，有效提升橋梁通行效率與行車安全。
陳大田說明，此次分隔島打除工程規畫12月20日至12月25日封閉橋梁施工，在施工團隊全力趕辦下，6天內完成施工並提前開放通行，並感謝市民於施工期間配合交通管制及改道措施，共同促成工程順利完成。
建設局表示，施工期間除加強各項交通維持作為，設置清楚的導引標誌外，並導入LED活動告示牌、大型卡通安保人員及隔音帆布等設施，提升行車辨識度並降低施工對周邊環境的影響；同時把握橋梁封閉期間，一併完成截水溝清淤、溝蓋鬆動固定及分隔島油漆等附屬作業，全面提升道路品質與排水效能。
