海灣繪本館2.0盛大重啟 2000萬翻修打造海線親子閱讀新天堂

海灣繪本館已成為台中海線地區閱讀教育的重要基地，並連續11年舉辦幸福親子藝文季；然而，因館舍建物老舊，長期面臨漏水及空間不足的困擾，在立委蔡其昌爭取2000萬經費挹注下，終於解決建物老舊問題，在歷經全面翻修後，今天以2.0版本正式亮相，現場同步舉辦繪本生活節，吸引大批親子家庭參與，氣氛活絡溫馨 。

海灣繪本館自2017年開幕以來，是位於清水眷村文化園區的閒置空間，聚焦原創繪本典藏與親子共創。館內以大翅鯨為意象設計，包含海洋主題展覽、捕蝶人裝置與泥染文化展示，後院可眺望農田，提供親子閱讀樂園，為改善學習環境，立委蔡其昌於2023年向文化部爭取近2000萬元經費，進行2.0版本全面整修 。

「2.0」版本工程重點包括結構強化、根除漏水、空間優化等方面，全面增強建築物安全性，解決困擾多年的漏水問題，同時重新整理內部動線，並增設友善哺乳空間；提升設施以強化繪本共創基地功能，翻修後強調本土原創繪本，降低海線地區閱讀資源差距，並融入在地藝術如公共藝術家顏名宏的雲朵鯨魚設計，預計提供更豐富的文化體驗教育。

蔡其昌說，開館後 「除了館舍是市府財產外，所有空間管理與營運，皆由館方結合民間力量完成。」每年館方都需持續募款、尋求愛孩子的企業贊助，過程雖然艱辛，但看到孩子們的笑容便覺得一切努力都非常值得，如今隨著館舍翻修完工，環境變得更加安全舒適，未來希望能吸引更多家長帶著孩子走進繪本館。