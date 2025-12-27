年底最強療癒市集！「算了啦這條街」南投宿舍群熱鬧登場

南投縣府主管宿舍群活化成果再添亮點！縣府以創意結合地方文化推出「算了啦這條街」市集活動，27日上午開幕，透過寺廟文化與藝術策展，營造年末療癒氛圍，邀請民眾逛市集、告別煩惱、迎接新年。

副縣長王瑞德表示，縣長許淑華上任後積極推動縣政建設，也著力活化縣府資產，讓過去神秘且封閉的主管宿舍群在招商規畫下逐步引入餐飲商家，轉型成為南投市休閒新據點。此次由老宅火鍋店攜手百年戲院策劃的市集，盼透過年輕創意挹注新動能，活絡周邊商圈，未來朝向青年創業基地發展。

新聞行政處長蔡明志說，宿舍群多年來給人破舊、陌生印象，縣府近年推動活化，包括法令研議、方案提出到招商逐步落實，成就如今景象，未來將結合轉運站開發，擴大城市亮點，讓公共資產再利用效益極大化。

「算了啦這條街」以「信仰安放情緒」為主題，不用香、不必想好願望，只要帶著想放鬆的心來，透過藝術轉譯的寺廟文化，陪大家好好告別2025、迎接2026。活動12月27、28日及1月3、4日兩個周末免費入場。

市集規畫四大亮點，「鳥事溶斷」超度儀式，以水溶紙製作「溶斷符」，把煩惱寫下後投入水缸，紙張3秒溶解，象徵煩惱一掃而空。開運扭蛋與「感溫」未來卡，透過手溫或燈箱加熱才能顯現新年心願，儀式感滿點。亮點三串聯藍田書院、配天宮、慈善宮、無極龍華宮、松柏嶺受天宮，民眾可蒐集5間廟宇「五運」御朱印，為新年集氣。亮點四扭蛋藏有限量600面的「水逆退散・山海鏡」，兼具趣味與收藏性，只送不賣。