好消息！中彰最大「大肚和美跨橋」現形 進度衝破82%拚明年完工

歷經大肚、和美兩岸居民近20年殷切期盼，由台中市長盧秀燕與彰化縣長王惠美跨域合作推動的「大肚和美跨橋工程」是中部最大規模的跨河橋梁建設，最新工程進度曝光，已達82%。連結兩岸的橋梁主體逐漸成形，力拚明年下半年完工通車，屆時通勤最快約3分鐘，交通效率提升近10倍。

台中市建設局長陳大田說，台中市大肚區與彰化縣和美鎮僅一溪之隔，卻長年受烏溪阻斷，居民往返需繞行台17線中彰大橋或台1線大肚橋，行程超過10公里、耗時逾30分鐘。跨橋工程總經費32億元，完工後，兩地行車時間大幅縮短，提升交通效率，是中台灣跨域治理的重要里程碑。

陳大田指出，這項工程北起大肚區文昌路，南接和美鎮台61乙線，全長1690公尺，規畫雙向四車道、雙向機車道及人行兼自行車道，將成欣賞烏溪夕照的新景點。工程採用鋼筋混凝土預力箱型梁橋設計，造型雄偉、線條流暢，展現現代工程美學，將成中彰交通新地標。

陳大田說明，2023年1月開工以來，工程團隊面臨必須在有限空間內穿越國道三號處理複雜管線遷移，以及面對颱風與豪雨等嚴峻天候，經持續調整工法、全力推進下，目前30座橋墩已完成27座，橋面推進長度達1122公尺，兩端引道工程也逐步成形，整體進度持續向前。