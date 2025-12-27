快訊

影／吳音寧幕後推手之一...彰化溪州百年旅舍邁向「成功」今重開張

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉成功旅社再度開張，化身成功事務所，行政院中辦副執行長吳音寧功不可沒，莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍負責經營。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉成功旅社化身成功事務所今重新開張，展出溪州特產濁水白米和黑米，並有多名年輕人陳售手做商品，洋溢十足文青氣息，經營成功事務所的莿仔埤圳產業文化協會將朝向「公共客廳」，舉辦講座、議題工作室，再度發展為中部文化據點。

⭐2025總回顧

莿仔埤圳產業文化協會申請復興路封路，舉辦「百年旅社再現風華」活動，成功事務所的前身推手行政院中部辦公室副執行長吳音寧、成功旅社屋主陳義順、立法委員陳素月、農業部官員及溪州鄉多名村長，參加成功事務所揭牌典禮。

莿仔埤圳產業文化協會執行長巫宛萍說，吳音寧擔任溪州鄉公所秘書期間，認為成功旅社很適合作為文創基地，居間促成「我愛溪州」團隊租用，2013年起經營「農用書店」舉辦文化活動，2020年租約到期，屋主另有他用，「我愛溪州」團隊搬離，直到今年重新簽約，成功旅社也轉型再出發。

巫宛萍表示，今活動向農業部申請地方創生經費舉辦，成功事務所未來將協助地方社區、社團規畫及寫計畫做農村產業行銷，並舉辦講座、議題工作坊等活動，形同地方「公共客廳」歡迎大家有空來坐坐，交流意見；對於莿仔埤圳產業文化協會，這是第一步，期待串聯更多團隊經營鄉村工作站，加入追求好的生活願景、一起邁向「成功」。

成功旅社歷史百年，最初是醫院，後來改為旅社，見證台灣糖業風光到沒落時期的溪州，可說是時代縮影，今活動到下午，有青年樂團演奏音樂、文創市集、展售創意包裝白米，同時展出藝術家KAWA歷史回顧展，開放民眾拍照打卡。

彰化縣溪州鄉成功旅社再度開張，化身成功事務所，參觀民眾絡繹不絕。記者簡慧珍／攝影
吳音寧 彰化

影／吳音寧幕後推手之一...彰化溪州百年旅舍邁向「成功」今重開張

