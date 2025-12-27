「收據專屬抽」人潮回流了！台中購物節人氣10大市場、夜市揭曉

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
逢甲觀光夜市吸引遊客造訪。圖／台中市政府提供
逢甲觀光夜市吸引遊客造訪。圖／台中市政府提供

台中市經發局統計，台中購物節至昨天總登錄金額突破367億元，其中專為市場夜市攤身打造的「收據專屬抽」收據消費達16億元，人潮回流，十大人氣消費市場包括市場前五名豐原第一、建國、東光、霧峰及東興市場；夜市前五名清水五權、捷運（總站）、逢甲、大慶、旱溪夜市。

經發局長張峯源表示，「收據專屬抽」每日提供200組3000元獎金，今年更嚴格審核，仍維持與去年相當水準，截至目前登錄金額已達16億元，超過70萬張收據登錄，其中更有1.5萬筆中獎；周周抽10萬元現金得主中，有民眾在中華路觀光夜市僅消費370元的小吃就幸運中獎，顯現「小額消費也有大獎回饋」，讓民眾在日常採買、夜市覓食之餘，也能感受中獎的驚喜與期待。

另外，透過購物節登錄機制與實體宣傳活動，各市場自治會與夜市管委會明顯感受到人潮回流。各場域消費登錄表現亮眼超過百萬元，市場前五名為豐原第一、建國、東光、霧峰及東興市場；夜市及攤集區前五名為清水五權、捷運（總站）、逢甲、大慶、旱溪夜市。

其中，夜市冠軍的清水五權夜市每周僅營業4日，但每周平均開出的收據金額，將近70萬元。市府針對小型攤商規畫專屬抽獎機制，成功吸引消費者走進傳統市集，帶動買氣，也找回久違的熱鬧與人情味。

經發局說明，今年第二波物調券也搭上購物節熱潮，發放35萬份物調券，成功帶動超過1.7億元的消費金額，有效刺激小額消費、擴大經濟效益。購物節不只是抽獎活動，更是推動傳統攤商數位轉型的重要推手，透過APP掃描 QR Code、上傳收據即可參加。提醒民眾與遊客活動期間為10月24日至12月25日的消費收據，請盡快在12月31日前登錄，都有機會成為好宅得主。

台中購物節專為市場與夜市量身打造的「收據專屬抽」，吸引消費者光顧。圖／台中市政府提供
台中購物節專為市場與夜市量身打造的「收據專屬抽」，吸引消費者光顧。圖／台中市政府提供

夜市 消費 市場

