衝生育率！彰化明年調升生育補助 產檢每趟交通費再加碼500元

彰化縣政府今天上午在彰化縣立體育場辦理幼兒園親子嘉年華，縣長王惠美宣布從明年起，彰化縣生育補助將全面調升為第一胎3萬、第二胎5萬、第三胎8萬，更加碼提供每趟500元的孕婦產檢交通補助，鼓勵大家多多生育。

除生育補助外，王惠美表示，為了讓新生兒爸媽無後顧之憂，彰化縣目前有38間育嬰中心，並持續增設2歲專班、提供私幼就學補助、調整師生比及提供臨時托育等育兒政策；此外，全縣設有16處特色遊戲場正在舉辦集點活動，歡迎家長帶孩子去盡情放電，玩得開心。

很多孩童都沈迷於3C產品，疏於運動及戶外等休閒活動，影響身心發展，因此，今天的幼兒家庭嘉年華主題是「EQ好情緒，親子同樂趣」，針對3C產品對孩子情緒的影響，期望透過SEL（社會情緒學習）融入24個闖關活動與氣墊遊戲，培養孩子的自信、表達、合作、創作與韌性這5種力量，讓孩子在玩樂中學習，家長也能看見孩子的成長，只要完成6關即可換取小禮物。