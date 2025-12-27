聽新聞
0:00 / 0:00
影／藍營中市提名協調作業 盧秀燕：會推出最強的候選人
國民黨今天進行中央委員投票，台中市長盧秀燕一早就前往台中市黨部投下神聖的一票。她在受訪時表示，國民黨是一個重要的政黨，組織及結構非常的重要，也因此選賢與能，身為一個黨員，她會善盡黨員的職務，國民黨有好的結構跟組織，就能為國家做更大的服務。
⭐2025總回顧
針對國民黨下屆市長黨內啟動協調作業，盧秀燕指出，國民黨是一個民主政黨，開大門走大路，選賢與能，她相信國民黨有一個公平公開的機制。一定能推出最強最好的候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言