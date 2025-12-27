快訊

影／藍營中市提名協調作業 盧秀燕：會推出最強的候選人

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）在立委黃健豪（左一）及議員陳本添（右二）的陪同下，今天上午前往國民黨台中市黨部投中央委員選舉票。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左二）在立委黃健豪（左一）及議員陳本添（右二）的陪同下，今天上午前往國民黨台中市黨部投中央委員選舉票。記者黃仲裕／攝影

國民黨今天進行中央委員投票，台中市長盧秀燕一早就前往台中市黨部投下神聖的一票。她在受訪時表示，國民黨是一個重要的政黨，組織及結構非常的重要，也因此選賢與能，身為一個黨員，她會善盡黨員的職務，國民黨有好的結構跟組織，就能為國家做更大的服務。

針對國民黨下屆市長黨內啟動協調作業，盧秀燕指出，國民黨是一個民主政黨，開大門走大路，選賢與能，她相信國民黨有一個公平公開的機制。一定能推出最強最好的候選人。

台中市長盧秀燕今天上午前往國民黨台中市黨部投中央委員選舉票。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕今天上午前往國民黨台中市黨部投中央委員選舉票。記者黃仲裕／攝影

國民黨 盧秀燕

