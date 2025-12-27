快訊

年末搶手機特價優惠！iPhone 17 Pro砍2710元 三星旗艦機直接折1萬1

「小英男孩」鄭亦麟認收賄洗錢！深夜300萬元交保畫面曝

善用「理工腦」考上公職死亡之組！她重整法條標籤分類…大學畢業就上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化田中購物節一連3天撿便宜 中信兄弟啦啦隊熱力揭幕

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣田中購物節昨晚由中信兄弟啦啦隊與大家一起熱鬧揭幕。圖／田中公所提供
彰化縣田中購物節昨晚由中信兄弟啦啦隊與大家一起熱鬧揭幕。圖／田中公所提供

彰化縣田中鎮公所昨天起到28日及31日在彰化高鐵站舉辦「田中斑馬熊讚購物節」，昨晚由中信兄弟啦啦隊與大家一起熱鬧揭幕，結合田中工業區廠商歲末廠拍活動，讓大家歲末撿便宜，並規劃地方特色輕旅行、美食市集、農特產展售、跨年晚會，還可摸彩抽大獎。

⭐2025總回顧

田中購物節首日下午民眾就大排長龍等著領消費券和搶便宜，晚間有中信兄弟啦啦隊熱力揭幕，田中鎮長蕭淑芬表示，購物節集結田中工業區等61家廠商參與，還有在地小農及最受歡迎的伴手禮與農特產品，歡迎大家來田中「黑白買」，也體驗田中的人情味。

「田中斑馬熊讚購物節」每日有限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等，還會現場發放消費券及摸彩券。公所也規劃三條輕旅行路線，包括親子共遊、宗廟、老街巡禮路線等，讓遊客能以不同視角感受田中。

壓軸活動為跨年音樂晚會，將於12月31日在彰高三號廣場公園舉辦，包括狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有陳勢安、邱鋒澤等藝人一起倒數跨年，晚會還有摸彩，獎品包括電動自行車、電視、洗衣機等，要讓大家滿載而歸。

彰化縣田中購物節昨晚熱鬧揭幕。圖／田中公所提供
彰化縣田中購物節昨晚熱鬧揭幕。圖／田中公所提供
田中鎮長蕭淑芬發放消費券，民眾大排長龍。圖／田中公所提供
田中鎮長蕭淑芬發放消費券，民眾大排長龍。圖／田中公所提供

購物 跨年晚會 中信兄弟 彰化

延伸閱讀

日職／徐若熙旅日最想對決這2人 王建民：中信兄弟鬆了一口氣

啦啦隊女神昆娜被爆不倫戀 收入歸零繳不出房租慘況曝光

TPBL／受邀加入夢想家啦啦隊沒理由拒絕 三上悠亞下機直奔練舞室

彰化田中購物節一連3天 跨年晚會接力 歲末撿便宜抽大獎

相關新聞

彰化縣冬季花海全攻略 一次看完12鄉鎮市六大活動日期

氣溫下降，適合冷涼天氣的大波斯菊花海更加美麗，今年彰化縣冬季花海面積約140公頃，分布12鄉鎮市，其中6鄉鎮市規畫賞花活...

影／彰化田中購物節一連3天撿便宜 中信兄弟啦啦隊熱力揭幕

彰化縣田中鎮公所昨天起到28日及31日在彰化高鐵站舉辦「田中斑馬熊讚購物節」，昨晚由中信兄弟啦啦隊與大家一起熱鬧揭幕，結...

廣角鏡／許良宇捐建圖書館 遺愛東勢家鄉

台中東勢區許良宇圖書館昨啟用，市長盧秀燕到場祝福。許良宇出身東勢，以律師身分成為台灣紙業公司董事長，卻在日本京都出差中遭...

彰化表揚衛生保健績優志工 熱心夫妻檔同時獲獎

彰化縣衛生局今天在員林演藝廳舉辦衛生保健績優志工及績優衛生促進委員表揚會，獲表揚的秀水鄉衛生所志工林淑卿已服務14年，她...

彰化縣大型跨年晚會少一半 基層公所指出兩原因

明年元旦沒連假，彰化縣原本舉辦跨年晚會的鄉鎮市大減，除了縣政府提前舉辦歲末活動，北斗鎮公所也在明（27）日辦理，年輕鎮民...

接軌國際…台中發表自願檢視報告3.0 展現永續施政成果

台中市響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），每2年定期發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。