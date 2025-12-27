影／彰化田中購物節一連3天撿便宜 中信兄弟啦啦隊熱力揭幕

彰化縣田中鎮公所昨天起到28日及31日在彰化高鐵站舉辦「田中斑馬熊讚購物節」，昨晚由中信兄弟啦啦隊與大家一起熱鬧揭幕，結合田中工業區廠商歲末廠拍活動，讓大家歲末撿便宜，並規劃地方特色輕旅行、美食市集、農特產展售、跨年晚會，還可摸彩抽大獎。

田中購物節首日下午民眾就大排長龍等著領消費券和搶便宜，晚間有中信兄弟啦啦隊熱力揭幕，田中鎮長蕭淑芬表示，購物節集結田中工業區等61家廠商參與，還有在地小農及最受歡迎的伴手禮與農特產品，歡迎大家來田中「黑白買」，也體驗田中的人情味。

「田中斑馬熊讚購物節」每日有限時下殺優惠大拍賣、驚喜喊價等，還會現場發放消費券及摸彩券。公所也規劃三條輕旅行路線，包括親子共遊、宗廟、老街巡禮路線等，讓遊客能以不同視角感受田中。