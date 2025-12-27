台灣黑熊越過大甲溪 出沒南岸佳陽部落

台灣黑熊被記錄到的活動範圍逐漸擴展，農業部林業保育署台中分署近日在梨山地區大甲溪南岸的佳陽部落產業道路上，透過紅外線自動相機又拍到台灣黑熊影像，這是大甲溪南岸首次記錄到黑熊蹤跡。當地部落居民表示，不覺得受威脅，希望與黑熊和平共處。

林保署台中分署表示，近年在梨山地區設置38台紅外線自動相機，過去多在大甲溪北岸雪霸國家公園側記錄到黑熊活動；近2年在大雪山國家森林遊樂區追蹤10隻黑熊活動軌跡，僅有1隻曾跨越大甲溪到南岸梨山地區活動，過去從未在該區域拍攝到黑熊紀錄。

黑熊來自何處？台中分署說，南投仁愛鄉為連結南投、台中黑熊族群的潛在廊道，這次拍到的紅外線自動相機已架設2年多，目前尚無法確認該黑熊的移動路徑。

佳陽社區發展協會表示，去年已組成黑熊巡守隊，參與台灣黑熊生態服務給付，並領取使用改良式獵具，得知黑熊於部落周邊產業道路現身後，居民都十分驚喜，未來將更積極參與友善黑熊措施。

理事長張守宏說，居民關心與黑熊和平共處，將配合宣導加強各項人熊衝突的防制措施，妥善管理食物、飼料、廚餘與垃圾，降低黑熊被食物吸引而來的風險。

台中分署表示，已前往佳陽部落拜訪宣導，避免人熊衝突；森林護管員也到佳陽部落周邊的租地訪視，提醒果園經營者妥善管理垃圾、廚餘及棄果，避免潛在食物吸引黑熊靠近農作區域。