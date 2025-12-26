快訊

昔知名童星流落街頭…才獲星友協助安置 不到1天破壞旅館拒援助

新品登場？日饕客嗑「台灣親子丼」讚美味 網見真相笑：真的不好判斷

台中東勢許良宇圖書館啟用 延續愛子精神照顧孩童

中央社／ 台中26日電

台中市東勢區的「許良宇圖書館」今天啟用。企業家許良宇英年早逝，父母為延續兒子的精神，捐出遺產在家鄉蓋圖書館，市長盧秀燕表示，這是1座愛的圖書館，照顧山城孩童。

⭐2025總回顧

許良宇於2017年前往日本出差時車禍過世，38歲的人生就此畫上休止符，許景堂夫妻面對獨子從此永別，他們想著要為兒子實踐生前念茲在茲的回饋社會理念，捐出新台幣1.2億元，在故鄉東勢區興建圖書館，贈與台中市政府。

許良宇圖書館今天啟用，盧秀燕致詞表示，她把許良宇圖書館定義為1座「愛的圖書館」。在許父、許母捐贈圖書館時，將對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛。建築師的設計將許良宇名字高高置於圖書館上，就像山城的1座燈塔，守護、照亮著大家。

台中市文化局補充說明，許父、許母秉持兒子「取之於社會、用之於社會」的信念，慨捐1.2億元，市府編列逾7300萬元進行裝修與停車場經費，龍寶建設結合多家共善廠商捐建建材、總價值逾3700萬元，公私協力將對孩子的思念與祝福，轉化為全民共享的公共資產。

台中市圖書館提到，許良宇圖書館為3樓的建築，以分齡、分眾規劃設計，為不同閱讀族群提供專屬的閱讀空間。圖書館2樓規劃「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作與喜愛的書籍。

圖書館 台中市

延伸閱讀

台中維安升級 盧秀燕：禁止行李箱等10類物品入場

影／防範無差別攻擊事件 盧秀燕：年節活動時會加強戒備

盧秀燕秀7年政績「再上一層樓」呼聲高 綠營何欣純批這3件事

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

相關新聞

彰化表揚衛生保健績優志工 熱心夫妻檔同時獲獎

彰化縣衛生局今天在員林演藝廳舉辦衛生保健績優志工及績優衛生促進委員表揚會，獲表揚的秀水鄉衛生所志工林淑卿已服務14年，她...

彰化縣大型跨年晚會少一半 基層公所指出兩原因

明年元旦沒連假，彰化縣原本舉辦跨年晚會的鄉鎮市大減，除了縣政府提前舉辦歲末活動，北斗鎮公所也在明（27）日辦理，年輕鎮民...

彰化縣冬季花海全攻略 一次看完12鄉鎮市六大活動日期

氣溫下降，適合冷涼天氣的大波斯菊花海更加美麗，今年彰化縣冬季花海面積約140公頃，分布12鄉鎮市，其中6鄉鎮市規畫賞花活...

接軌國際…台中發表自願檢視報告3.0 展現永續施政成果

台中市響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），每2年定期發表...

影／防範無差別攻擊事件 盧秀燕：年節活動時會加強戒備

台中市長盧秀燕今天上午出席在東勢區「許良宇圖書館」落成啟用典禮，她在受訪時表示，快過年了，台中市有很多年節活動，因為北捷...

解鎖山坡地！南投市首波17公頃土地解編 獲農業部核定

南投市土地發展迎來突破！南投市長張嘉哲推動「山坡地範圍劃出計畫」首波17.07公頃獲農業部核定，共699筆土地不再受水土...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。