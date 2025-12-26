快訊

彰化表揚衛生保健績優志工 熱心夫妻檔同時獲獎

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美頒獎表揚衛生保健績優志工及績優衛生促進委員。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美頒獎表揚衛生保健績優志工及績優衛生促進委員。圖／彰化縣府提供

彰化縣衛生局今天在員林演藝廳舉辦衛生保健績優志工及績優衛生促進委員表揚會，獲表揚的秀水鄉衛生所志工林淑卿已服務14年，她的丈夫施六今年也獲選績優委員，夫妻倆退休後投入社區服務，堪稱志工模範夫妻。

彰化縣「衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會」今天由彰化縣長王惠美頒獎表揚績優志工和委員，共有12個團隊獲頒團隊獎，132位志工榮獲個人獎，包括12名榮耀獎、26名績優委員獎、73名服務楷模獎與3名紫錐花天使獎，並針對18位服務滿十年以上且75歲以上的志工夥伴，頒發「榮譽狀」。

王惠美表示，感謝全縣超過1700名衛生保健志工與將近800名衛生促進委員長年對公衛業務的無私奉獻，攜手推動縣內多項衛生保健工作，展現大愛精神。

王惠美說，縣府持續推動長照衛福大樓建設，結合衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館跟日照中心，規劃中的18棟大樓已陸續完工或發包。鼓勵65歲以上長者持健保卡進行健康諮詢、到不老健身房運動，讓身體更健康。

今天獲表揚的除了有夫妻檔的林淑卿、施六；還有員林基督教醫院資深志工吳雅美是從全聯福利中心經理退休後，到醫院當志工，吳雅美說，能服務大家，讓她常保歡喜心；還有田尾衛生所的志工鄭惠貞2年前因病開刀，但也盡快重返志工崗位，她說，用心服務看見民眾的笑容，就是身為志工最大的快樂。

秀水鄉衛生所志工林淑卿（右)已服務14年，獲彰化縣長王惠美(左)頒獎表揚。圖／彰化縣府提供
秀水鄉衛生所志工林淑卿（右)已服務14年，獲彰化縣長王惠美(左)頒獎表揚。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美頒獎表揚衛生保健績優志工及績優衛生促進委員。圖／彰化縣府提供
彰化縣長王惠美頒獎表揚衛生保健績優志工及績優衛生促進委員。圖／彰化縣府提供

