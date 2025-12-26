聽新聞
0:00 / 0:00
彰化表揚衛生保健績優志工 熱心夫妻檔同時獲獎
彰化縣衛生局今天在員林演藝廳舉辦衛生保健績優志工及績優衛生促進委員表揚會，獲表揚的秀水鄉衛生所志工林淑卿已服務14年，她的丈夫施六今年也獲選績優委員，夫妻倆退休後投入社區服務，堪稱志工模範夫妻。
⭐2025總回顧
彰化縣「衛生保健績優志工與團隊暨社區衛生促進委員會績優委員表揚大會」今天由彰化縣長王惠美頒獎表揚績優志工和委員，共有12個團隊獲頒團隊獎，132位志工榮獲個人獎，包括12名榮耀獎、26名績優委員獎、73名服務楷模獎與3名紫錐花天使獎，並針對18位服務滿十年以上且75歲以上的志工夥伴，頒發「榮譽狀」。
王惠美表示，感謝全縣超過1700名衛生保健志工與將近800名衛生促進委員長年對公衛業務的無私奉獻，攜手推動縣內多項衛生保健工作，展現大愛精神。
王惠美說，縣府持續推動長照衛福大樓建設，結合衛生所、不老健身房、育嬰中心、親子館跟日照中心，規劃中的18棟大樓已陸續完工或發包。鼓勵65歲以上長者持健保卡進行健康諮詢、到不老健身房運動，讓身體更健康。
今天獲表揚的除了有夫妻檔的林淑卿、施六；還有員林基督教醫院資深志工吳雅美是從全聯福利中心經理退休後，到醫院當志工，吳雅美說，能服務大家，讓她常保歡喜心；還有田尾衛生所的志工鄭惠貞2年前因病開刀，但也盡快重返志工崗位，她說，用心服務看見民眾的笑容，就是身為志工最大的快樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言