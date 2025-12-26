彰化縣大型跨年晚會少一半 基層公所指出兩原因

明年元旦沒連假，彰化縣原本舉辦跨年晚會的鄉鎮市大減，除了縣政府提前舉辦歲末活動，北斗鎮公所也在明（27）日辦理，年輕鎮民可利用周休二日返回家鄉參加，元旦留在工作的都會區參加跨年晚會，提早舉辦的理由很貼心。

北斗鎮公所「古鎮飛揚─寶斗狂饗曲」借用北斗國中操場舉辦，明下午2點30分起學校社團、社區才藝團體接力暖場，不同的是往年免費招待北斗小吃，今年市集展售美食，鎮公所2點30分、4點30分和6點發送30元市集折價券和摸彩券，民眾逛美食市集、看表演。

鎮公所邀請多名歌手為2025北斗鎮歲末感恩及產業飛揚嘉年華活動獻藝，穿插摸彩助興，最大獎是iPhone17手機一支，其餘獎品液晶顯示器、冰箱、智能手表、藍芽耳機等數十種等著幸運兒帶回家。

鎮公所指出，北斗鎮以前舉辦跨年晚會，發現藝人歌手以六都，特別是台北、新北、台中、高雄為主，非六都的鄉鎮市若在黃金檔期找藝人歌手表演，價格高、檔期難撟，不如避開跨年晚會，提前舉辦較好找藝人歌手，價格方面也較好談。

鎮公所表示，很多年輕子弟在外工作，今年元旦沒連假，大概不會返鄉，基層公所選在年底周休二日舉辦歲末活動反而方便子弟回鄉參加，跨年就留給六都，縣政府身為表率本（12）月20日已辦完歲末活動，可預見在活動辦理成本、方便參加等因素考量下，未來不辦跨年活動將逐漸成常態。

彰化縣往年有縣政府、彰化市、北斗鎮舉辦跨年晚會，最近兩年多了田中鎮，今年僅彰化市、田中鎮有跨年晚會。