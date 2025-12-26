日月潭水力發電排砂減淤積 台電：水質符合標準

台電大觀發電廠進行水力發電排砂作業，居民質疑下游水里溪因此遭污染。台電今天表示，作業經第三方單位確認水質、生態維持正常，將持續強化地方溝通並配合環保局相關檢測。

日月潭是重要水力發電水庫，更是南投縣知名景點，由於淤泥沉積相對明顯，日月潭水庫主管機關台灣電力公司大觀發電廠進行水力發電排砂，但水里鄉民擔憂下游水里溪因此遭污染、飲水品質下降，甚至認為水里溪變得灰白、飲水品質變差，要求台電暫停排砂。

台電大觀發電廠今天向媒體說明，日月潭水庫啟用逾90年，淤積率近2成，2020年起推動水力發電排砂計畫，有助維持水庫正常運轉，兼顧發電與清淤，經與地方溝通，並新設抽泥平台、潭底輸泥管線等，今年啟動正式作業，至今水質監測皆符合標準。

台電表示，日月潭水力發電排砂是透過抽取水庫淤積底泥，夜間採低濃度方式，混合潭水進行發電排砂，作業過程經第三方單位監測確認水質、生態維持正常，排放後再放水帶走殘留泥砂，盡力將排砂衝擊降至最低。

台電指出，近3年持續針對水力發電排砂計畫舉辦地方說明會及拜訪水里鄉民代表會，說明實際效益，後續將再強化地方溝通，提供客觀監測數據，減少居民疑慮，也將配合南投縣環保局相關檢測。