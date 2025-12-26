彰化縣冬季花海全攻略 一次看完12鄉鎮市六大活動日期

氣溫下降，適合冷涼天氣的大波斯菊花海更加美麗，今年彰化縣冬季花海面積約140公頃，分布12鄉鎮市，其中6鄉鎮市規畫賞花活動，雖然花海最遲到明年2月初結束，但喜愛在萬花叢中拍照打卡的民眾最好把握盛開期，明年元月底之前前往遊玩。

二林鎮東興社區花海蟬連今年全縣最大面積，26公頃集中在長春路375巷、福建巷、竹林路三段、竹林路三段371巷120弄之間，分為大波斯菊花海、油菜花海，也有部分混種，黃色油菜花與嫩粉、嫣紅大波斯菊相映成趣，景致格外美麗。東興社區舉辦元旦健行，參加民眾到興華國小升旗後繞行花海區打卡。

秀水鄉冬季花海面積24.6公頃，集中金陵社區，每年舉辦活動都吸引相當多民眾前往，當地預定明年元月10日舉辦金陵花海節。花海面積第三大的是社頭鄉，約13公頃，鄉公所主導活動，預定明年2月6日舉辦社頭農遊季，花海區位在杜鵑花道與社頭月眉池的休耕農田，明年元月就可去賞花。

田中鎮花海年年都在頂墰社區望高瞭，總面積約12公頃，本（12）月20日鎮農會舉辦2025秋收冬藏稻草藝術節，為全縣花海節揭開序幕。鹿港鎮花海也是12公頃，預計明年元月17日在南勢社區舉辦2026鹿港花遊記。

花壇鄉花海面積11.9公頃，比去年增加約6.6公頃，花壇鄉公所和鄉農會預定明年元月13日舉辦「焢吧焢焢~來焢吧」，邀請民眾焢窯兼賞花。彰化市花海今年縮減7.4公頃，以10.4公頃位居全縣第六大花海，市公所預定明年元月17日在彰草路123巷農地，舉辦2026Bloom彰化-浪漫相遇。

埔鹽鄉花海面積略增為8.3公頃，大部分在南新社區，社區逐步布置裝置藝術供民眾取景拍照。其餘鄉鎮花海及面積依序為，伸港鄉7.2公頃、和美鎮7.1公頃、線西鄉4.8公頃、埤頭鄉3.1公頃。

彰化縣政府規畫2026春遊彰化賞花海系列活動，統整6鄉鎮市花海活動舉辦日期，壓軸大戲是明年2月17日大年初一到3月1日元宵節的「花在彰化」。