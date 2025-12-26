快訊

接軌國際…台中發表自願檢視報告3.0 展現永續施政成果

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府主導開發的「食水嵙溪排水小水力發電廠」已於去年正式啟用。圖／台中市府提供
台中市府主導開發的「食水嵙溪排水小水力發電廠」已於去年正式啟用。圖／台中市府提供

台中市響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs），每2年定期發表自願檢視報告，今日發表「2025台中市自願檢視報告3.0」（簡稱VLR3.0），提高多項永續指標的目標值，不僅揭露自2023年以來永續施政的成果，更展現接軌國際永續淨零趨勢的決心與執行力。

⭐2025總回顧

台中市府秘書長黃崇典表示，VLR 3.0歷經兩年多推動與籌備，市府召開10餘場跨局處與專家諮詢會議，參考國內外永續趨勢與國際城市的永續指標，將永續指標由148項增至170項，永續計畫由145項增至162項，並提高多項永續指標的目標值，報告內容更符合聯合國高階政治論壇及全球環境戰略研究所（IGES）永續報告書撰寫原則，展現市府追求卓越永續治理的承諾。

黃崇典說，在環境永續面向，制定「台中市永續淨零自治條例」，將淨零排放路徑法制化，首創引風、增綠、留藍策略，減緩都市熱島效應，並持續推動藍天白雲行動計畫，2024年PM2.5平均濃度為13.9微克，優於全國平均，成為中南部空品最佳的城市，這些努力使台中在2024及2025年「國際碳揭露專案」評比中，榮獲最高級A級佳績，躍升為全球前15%的氣候治理頂尖城市。

社會永續面向，台中市公托大幅成長9倍，並興建「台中好宅」，目前完工及開工戶數已達1萬231戶，提前兩年達標，青壯年承租比例達7成；在高齡友善照顧方面，台中行政區長照服務涵蓋率達百分百，長照資源分佈全國第一，打造全齡友善的宜居城市。

經濟永續面向，以「前店、後廠、自由港」及「節慶經濟三部曲」策略，營造良好的經濟發展環境，根據經濟部2025年第三季統計資料，台中市在公司、商業登記家數等經濟指標，已連續18季蟬聯至少4項指標冠軍，顯見台中擁有穩健的投資環境。此外，台中購物節2024年帶動全國700億經濟產值，消費登錄金額353億，連續5年蟬聯全國第一，引領地方與國家經濟共同成長。

黃崇典提到，VLR 3.0設置「台中淨零氣候行動」專章，透過利害關係人議合過程，公私協力響應「COP29氣候倡議」，並具體落實永續長聯盟核心工作，設定台中市推動目標及減碳效益評估，揭露「2050台中市淨零碳排路徑」執行成果，透過接軌國際趨勢與深化在地氣候行動，展現市府推動城市永續淨零轉型的決心。

台中市興建社會住宅，目前完工及開工戶數已達1萬231戶。圖／台中市府提供
台中市興建社會住宅，目前完工及開工戶數已達1萬231戶。圖／台中市府提供

