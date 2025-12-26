影／防範無差別攻擊事件 盧秀燕：年節活動時會加強戒備

台中市長盧秀燕今天上午出席在東勢區「許良宇圖書館」落成啟用典禮，她在受訪時表示，快過年了，台中市有很多年節活動，因為北捷才發生事情，台中市維安會特別升級。從明天起的五月天演唱會、跨年晚會及台中購物節活動。為了民眾的安全，維安會加嚴加密。

盧秀燕表示，出席年節大型活動，不得攜帶行李箱進場，希望民眾配合。除了提高各種維安以外，也希望大家一起合作，可以過一個愉快年節，安心的參加各種節慶活動。 台中市長盧秀燕（第二排中）與立法院副院長江啟臣（第二排右二）出席許良宇美術館開幕。記者黃仲裕／攝影 故前台紙董事長許良宇父母捐資興建的「許良宇圖書館」，今天上午在東勢區落成啟用。記者黃仲裕／攝影 台中市長盧秀燕出席許良宇美術館開幕。記者黃仲裕／攝影