影／防範無差別攻擊事件 盧秀燕：年節活動時會加強戒備
台中市長盧秀燕今天上午出席在東勢區「許良宇圖書館」落成啟用典禮，她在受訪時表示，快過年了，台中市有很多年節活動，因為北捷才發生事情，台中市維安會特別升級。從明天起的五月天演唱會、跨年晚會及台中購物節活動。為了民眾的安全，維安會加嚴加密。
盧秀燕表示，出席年節大型活動，不得攜帶行李箱進場，希望民眾配合。除了提高各種維安以外，也希望大家一起合作，可以過一個愉快年節，安心的參加各種節慶活動。
