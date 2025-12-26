解鎖山坡地！南投市首波17公頃土地解編 獲農業部核定

南投市土地發展迎來突破！南投市長張嘉哲推動「山坡地範圍劃出計畫」首波17.07公頃獲農業部核定，共699筆土地不再受水土保持法限制，土地開發可省時、省錢，並提升利用價值，第二波185.28公頃計畫也正積極推動，盼全面活絡地方經濟。

南投市公所指出，過去因測量技術誤差，部分平坦地被誤劃入山坡地，民眾在申請建築或開發時，不僅程序繁瑣，還需聘請技師撰寫水土保持計畫並繳納開發回饋金，增加成本與時間負擔。

解編後將帶來三大效益，首先是省荷包，免除水保計畫與開發回饋金，直接減輕負擔；其次是省時間，簡化程序可縮短數月審查期；最後是增價值，回歸一般土地管制後開發更有彈性，能吸引企業投資、帶動就業，活絡地方經濟並提升土地價值。

張嘉哲表示，城市治理目標是「簡政便民」，透過科學化檢討，讓土地發揮最大效益。他強調，市公所將持續追蹤審查進度，與縣府密切配合，期望南投市打造更宜居、具競爭力的城市空間。