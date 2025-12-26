解鎖山坡地！南投市首波17公頃土地解編 獲農業部核定
南投市土地發展迎來突破！南投市長張嘉哲推動「山坡地範圍劃出計畫」首波17.07公頃獲農業部核定，共699筆土地不再受水土保持法限制，土地開發可省時、省錢，並提升利用價值，第二波185.28公頃計畫也正積極推動，盼全面活絡地方經濟。
⭐2025總回顧
南投市公所指出，過去因測量技術誤差，部分平坦地被誤劃入山坡地，民眾在申請建築或開發時，不僅程序繁瑣，還需聘請技師撰寫水土保持計畫並繳納開發回饋金，增加成本與時間負擔。
解編後將帶來三大效益，首先是省荷包，免除水保計畫與開發回饋金，直接減輕負擔；其次是省時間，簡化程序可縮短數月審查期；最後是增價值，回歸一般土地管制後開發更有彈性，能吸引企業投資、帶動就業，活絡地方經濟並提升土地價值。
張嘉哲表示，城市治理目標是「簡政便民」，透過科學化檢討，讓土地發揮最大效益。他強調，市公所將持續追蹤審查進度，與縣府密切配合，期望南投市打造更宜居、具競爭力的城市空間。
市公所指出，第二波劃出計畫涵蓋永豐里、新興里、平山里、漳和里、三民里及三興里，涉及永新段、成功段、南崗段等8個地段，面積高達185.28公頃、7221筆土地，預計完成後將大幅活化南投市土地資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言