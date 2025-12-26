聽新聞
0:00 / 0:00

日月潭台電水力排砂 居民憂汙染

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質下降。環保局22日會勘確有混濁情形，已採樣檢測，台電強調會持續監測並加強沖刷，盼降低疑慮。

⭐2025總回顧

水里鄉民反映，台電自今年1月以水力方式排砂，卻未告知水里鄉民，直到最近水里溪變得灰白、飲水品質變差，台電才說明確實有排砂，居民質疑排砂造成汙染，更不滿台電資訊不透明，讓他們長期被蒙在鼓裡，要求鄉公所行文台電，公開資訊並暫停排砂，以免造成環境損害，同時請南投縣環保局採樣調查。

台電表示，日月潭清淤是抽取底泥後混合潭水送入水輪機排砂，既維持發電又兼顧清淤；排砂皆在夜間，避免影響白天景觀。排砂後，再排放發電放流水，以清水沖刷河道，把殘留泥砂推向濁水溪，衝擊降至最低。實施排砂後，台電委託第三方單位定期監測，水里溪水質、生態及魚類未見異常。

對於溪床變色爭議，台電表示正值枯水期，河床裸露、石頭呈灰白未必與排砂有關，但會持續監測並以清水沖刷，以減少淤砂沉積。

水里鄉公所指出，只要水里溪自然生態受影響，就會要求停止排砂。近期因冬季乾旱、河床曝曬，使石頭顏色變化，後續將密切關注水質與景觀。

南投縣環保局長李易書表示，接獲陳情後，22日下午立即派員前往，現場確有因台電施工，導致水質混濁情形，環保局將進一步化驗水質是否受影響，並視結果要求相關單位改善，保障民眾用水安全與水岸生態。

日月潭 南投 水質 台電

延伸閱讀

竹南蜆仔溝紅色廢水流入 環保局採樣送驗

高雄12萬名獨居老人列冊數低「難防孤獨死」 議員提建置智慧電表

黃國昌：台灣未來帳戶初始基金1130億 比撥補台電幾次千億更值得

日月潭清淤台電排砂引民怨 居民質疑水里溪床變灰白

相關新聞

菜金菜土青蔥大跌價 彰化蔥農開放自採每台斤10元

今年7月、8月颱風豪大雨過後，青蔥受損嚴重，市價一度飆到每台斤150元至180元，災後農民勤快復耕，青蔥恢復正常產量，現...

日月潭台電水力排砂 居民憂汙染

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質...

把掉落的食材直接踢進餐檯下？一中商圈章魚燒名店遭質疑 店家有說法

台中市一中商圈的明仁二代目章魚燒最近上傳一支短影音到網路上，希望博君一笑，未料玩笑開大了，引起網友質疑他們平日的衛生是否...

福壽山農場招牌「蘋果王」樹颱風吹倒 蘋果王二世今天登基

福壽山農場一棵50多年樹齡的「蘋果王」原是農場招牌，今年8月颱風強風吹倒蘋果王，農場10多年前已培植第二代「蘋果王」因應...

高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

高美濕地長年缺乏公廁，台中市府從2012年起，租借停車場、宮廟及漁民活動中心廁所，每年編預算補貼民間廁所清潔費，累計超過...

日月潭清淤台電排砂引民怨 居民質疑水里溪床變灰白

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。