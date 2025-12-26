日月潭台電水力排砂 居民憂汙染

日月潭為觀光及水力發電的重要水庫，但淤積嚴重，台電今年以水力發電排砂方式清淤，引發水里鄉民憂心下游水里溪受汙染、飲水品質下降。環保局22日會勘確有混濁情形，已採樣檢測，台電強調會持續監測並加強沖刷，盼降低疑慮。

水里鄉民反映，台電自今年1月以水力方式排砂，卻未告知水里鄉民，直到最近水里溪變得灰白、飲水品質變差，台電才說明確實有排砂，居民質疑排砂造成汙染，更不滿台電資訊不透明，讓他們長期被蒙在鼓裡，要求鄉公所行文台電，公開資訊並暫停排砂，以免造成環境損害，同時請南投縣環保局採樣調查。

台電表示，日月潭清淤是抽取底泥後混合潭水送入水輪機排砂，既維持發電又兼顧清淤；排砂皆在夜間，避免影響白天景觀。排砂後，再排放發電放流水，以清水沖刷河道，把殘留泥砂推向濁水溪，衝擊降至最低。實施排砂後，台電委託第三方單位定期監測，水里溪水質、生態及魚類未見異常。

對於溪床變色爭議，台電表示正值枯水期，河床裸露、石頭呈灰白未必與排砂有關，但會持續監測並以清水沖刷，以減少淤砂沉積。

水里鄉公所指出，只要水里溪自然生態受影響，就會要求停止排砂。近期因冬季乾旱、河床曝曬，使石頭顏色變化，後續將密切關注水質與景觀。

南投縣環保局長李易書表示，接獲陳情後，22日下午立即派員前往，現場確有因台電施工，導致水質混濁情形，環保局將進一步化驗水質是否受影響，並視結果要求相關單位改善，保障民眾用水安全與水岸生態。